Manaus já inseriu mais de 16 mil pessoas no mercado de trabalho desde 2021

No Dia do Trabalhador, comemorado em 1º de maio, a Prefeitura de Manaus destaca os resultados significativos em empregabilidade que, em três anos, fortaleceram um dos pilares da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi). Mais de 16 mil pessoas já foram inseridas no mercado de trabalho, por meio do Sine Manaus, tornando a capital referência em eficiência para o país.





De 2021 a 2024, o Sine Manaus já ofertou mais de 22 mil vagas de emprego, encaminhou 53.421 pessoas para entrevistas, e destas, 16.733 foram inseridas ou reintegradas no mercado de trabalho. Com isso, Manaus entrou para o pódio nacional de eficiência no encaminhamento de pessoas e colocação de profissionais nos postos.

“Para nós, essa data é sinônimo de orgulho. Por intermédio do trabalho, que é um dos pilares da nossa secretaria, ganhamos uma notável relevância em nível nacional. O Sine Manaus, desde o início da gestão, vem se destacando em todo o país, com vagas de emprego e indicação de pessoas ao mercado. Em nome da Prefeitura de Manaus, Semtepi e Sine Manaus, quero parabenizar a todos os trabalhadores que já se estabilizaram por meio do nosso sistema”, afirmou o secretário da Semtepi, Wagno Oliveira.

Atualmente, o Sine Manaus ocupa o 2º lugar no ranking nacional de eficiência na intermediação de vagas, ficando atrás somente da capital do Sudeste, São Paulo (SP). Além disso, o órgão também realizou parcerias com 1.640 empresas, tendo como destaques as multinacionais: BRF S.A, Marfrig S.A, Engecom, entre outras.

“Nós estamos exportando mão de obra para diversas regiões do Brasil. Esta data tem um significado especial para o Sine Manaus, pois reforça nosso compromisso de servir à comunidade, assegurando a empregabilidade por meio dos nossos serviços de intermediação de mão de obra. Nossa missão é encaminhar e reintegrar o maior número possível de pessoas ao mercado de trabalho”, declarou o diretor do Sine Manaus, Pedro Lima.

Além dos postos fixos de atendimento, o projeto itinerante ‘Sine nos Bairros” já atendeu em bairros de todas as zonas da cidade, com 137 ações. A proposta emergiu da necessidade de expandir os atendimentos do Sine Manaus para além dos prédios e dependências do órgão, a fim de facilitar o acesso aos serviços para moradores dos bairros mais distantes da Prefeitura de Manaus.

Empregado pelo Sine Manaus, Kennedy Lima já utilizou os serviços do Sine mais de uma vez.

“Passei muitos dias perdendo o sono, atrás de emprego. Quando cheguei ao Sine Manaus, recebi um ótimo atendimento. Ia pessoalmente às fábricas entregar meu currículo, mas não conseguia nada. Decidi então voltar ao órgão, e em menos de uma semana, recebi duas cartas de oferta de emprego para vagas nas quais estou apto. Agradeço imensamente à equipe do shopping Phelippe Daou e à Prefeitura de Manaus pela oportunidade”, descreveu.

Data

O Dia do Trabalhador, celebrado em 1º de maio, tem suas raízes nas lutas operárias do final do século XIX. Originou-se da greve em Chicago, EUA, de 1886, onde os trabalhadores exigiam melhores condições, incluindo a redução da jornada para oito horas diárias. Após confrontos violentos entre manifestantes e a polícia, a Segunda Internacional Socialista proclamou o 1º de maio como o Dia Internacional dos Trabalhadores em 1889, em Paris.

Desde então, a data é um marco global de solidariedade, em reconhecimento às contribuições dos trabalhadores e à luta por direitos trabalhistas.