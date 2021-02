Manaus já tem quase 100 mil pessoas vacinadas contra a covid-19

Até o início da noite dessa quarta-feira (10), a Prefeitura de Manaus registrou a vacinação de 96,5 mil pessoas contra a covid-19. O resultado, segundo o prefeito David Almeida, demonstra o acerto da campanha, coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

O resultado deu destaque para Manaus, impulsionando o Amazonas para o primeiro lugar no ranking nacional de vacinação. “Estamos enfrentando um grande desafio, que é conseguir vacinar nosso povo, tendo que definir, nesse início de campanha, prioridades dentro de grupos que já são prioritários. O principal entrave é a quantidade limitada de doses que temos, para imunizar todas as pessoas. Estamos fazendo articulações junto ao governo federal, para que mais vacinas sejam enviadas a Manaus”, afirma David.

Quatro remessas de vacinas já foram enviadas a Manaus pelo Ministério da Saúde, totalizando 207.312 doses. Dessas, 133.172 são de CoronaVac/Butantan (equivalentes à primeira e segunda doses) e 74.140 de AstraZeneca/Oxford (equivalente apenas à primeira dose). Para ambas foi considerado o quantitativo do público-alvo estimado pelo Ministério da Saúde e a reserva técnica de 5%, obrigatória conforme o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19.

De acordo com dados preliminares do vacinômetro municipal (https://vacinometro.manaus.am.gov.br/view/index.php), até as 18h30 dessa quarta-feira, já haviam sido vacinadas 96.417 pessoas, sendo 92.893 em primeira dose. Dessas, 48.833 eram idosos a partir dos 70 anos e 43.088, trabalhadores da saúde. Os demais grupos, povos indígenas aldeados, idosos institucionalizados e pessoas com deficiência institucionalizadas, somavam 432 pessoas já vacinadas com a primeira dose.