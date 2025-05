Manaus lança ”Maio Amarelo” com mais de 30 ações para salvar vidas no trânsito

O vice-prefeito de Manaus, Renato Junior, lançou, nesta quarta-feira, 7/5, a campanha Maio Amarelo 2025, com o tema “Desacelere. Seu bem maior é a vida!”. O evento de abertura ocorreu no parque Gigantes da Floresta, entre as as zonas Norte e Leste da capital, e contou com a presença do diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Arnaldo Flores, além de representantes do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), Sinetram, OAB-AM, Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-RCP), Polícia Rodoviária Federal (PRF), empresas de ônibus e outras instituições parceiras.





O lançamento da campanha “Maio Amarelo” deste ano, promovido pela Prefeitura de Manaus, ganhou contornos mais urgentes após a trágica morte de Emanuel Costa Fernandes, de 26 anos, atropelado por um motorista embriagado durante o circuito de uma corrida realizada na Ponta Negra, na última semana. O episódio gerou comoção na cidade e reforçou a necessidade de ações firmes e contínuas de educação para o trânsito, especialmente voltadas à prevenção e à formação de uma cultura de responsabilidade coletiva, como destacou o vice-prefeito e secretário de Obras, Renato Junior.

“O motorista que matou o Emanuel está preso, mas quem vive uma prisão perpétua é a família dele. Emanuel não voltou para casa, deixou um vazio irreparável. É por ele, e por tantas vítimas do trânsito, que estamos aqui, com ações educativas determinadas pelo prefeito David Almeida. Vamos às escolas, de forma lúdica, conversar com as crianças, formar uma nova geração consciente das leis e do respeito à vida. E também estamos reforçando a sinalização nas ruas, com novos semáforos, faixas de pedestres e radares. O radar não é um inimigo, é um aliado da vida e só penaliza quem insiste em desrespeitar regras. O trânsito é responsabilidade de todos. Hoje, foi o Emanuel, amanhã pode ser qualquer um de nós”, afirma Renato.

A campanha deste ano contará com mais de 30 ações educativas distribuídas ao longo do mês em escolas, empresas, terminais de ônibus e espaços públicos da capital. Entre as atividades previstas estão palestras de educação para o trânsito, oficinas de bicicleta para crianças e adultos, visitas escolares às garagens das empresas de ônibus, demonstrações de práticas com motoristas, atividades lúdicas com estudantes, ações com colaboradores de empresas privadas e atividades nos terminais da cidade.

O vice-prefeito reforçou a necessidade dessas ações educativas para mudar a cultura no trânsito. “Estamos aqui com medidas educativas cumprindo uma determinação do prefeito David para que a gente possa mudar a próxima geração nas escolas, com os servidores indo nas escolas de forma lúdica e educativa, para que ela venha a ser jovem adulta consciente do trânsito, consciente das regras e das leis da cidade”, afirmou.

Renato também mencionou a implantação de novos semáforos, faixas de pedestres e radares eletrônicos na capital. “Os radares são apenas para você reduzir a 60 por hora, não está pedindo para você parar. Agora, quem quer ultrapassar isso, colocar em risco a vida das outras pessoas inocentes que estão atravessando uma rua, dirigindo seus veículos de forma organizada, praticando esporte também, aí realmente as leis vão doer no bolso”, completou.

Concurso Cultural

Durante o evento, também foi lançado o Concurso Cultural “O trânsito que eu quero”, voltado a estudantes e à população em geral. Os interessados poderão enviar desenhos, poemas ou fotografias até o dia 25 de maio. Os três trabalhos mais criativos serão premiados e exibidos nos terminais, redes sociais e nas televisões dos ônibus do transporte coletivo.

O diretor-presidente do IMMU, Arnaldo Flores, ressaltou o impacto da imprudência nas ruas da capital. “Em 2024, registramos 11.700 acidentes com 309 mortes. No primeiro trimestre de 2025, já são 2.500 ocorrências, muitas envolvendo motociclistas. Mesmo uma única morte já seria demais. Precisamos frear a pressa e colocar a vida em primeiro lugar”, afirmou.

O auxiliar de tráfego da empresa Expresso Coroado, André Rodrigues, participou do evento e compartilhou sua experiência. “Trabalho no transporte coletivo há 10 anos e vejo diariamente os desafios no trânsito. A campanha Maio Amarelo é fundamental para conscientizar motoristas e pedestres sobre a importância de respeitar as leis de trânsito e preservar vidas”, disse.

A campanha “Maio Amarelo 2025” segue até o dia 30 de maio, com um evento de encerramento no Sest/Senat que reunirá os resultados das atividades realizadas, entrega de prêmios do concurso cultural e homenagem aos melhores colaboradores do sistema de transporte coletivo da capital.