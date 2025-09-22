Manaus leva educação de trânsito a 92 mil pessoas até agosto

A Prefeitura de Manaus, tem atuado ativamente para reduzir os acidentes de trânsito na cidade. Entre as medidas adotadas está a intensificação das ações de educação para o trânsito. Entre os meses de janeiro e agosto de 2025, as ações de educação para o trânsito realizadas em Manaus somaram 196 atividades e alcançaram um público de 92.814 pessoas.





Os dados do acumulado de oito meses fazem parte de um levantamento das iniciativas promovidas para conscientizar motoristas, pedestres e toda a comunidade sobre a importância de um trânsito mais seguro.

Foram desenvolvidos 38 projetos, que atenderam 4.062 pessoas de forma direta. As campanhas educativas alcançaram 85.338 pessoas. Já no atendimento direto à comunidade, foram registradas 129 ações, com 3.414 pessoas atendidas.

As iniciativas incluíram palestras em escolas, blitze, distribuição de materiais informativos, além de atividades voltadas à prevenção de acidentes e respeito às leis de trânsito.

Segundo o diretor de Engenharia do IMMU, Uarodi Guedes, ações são fundamentais para reduzir índices de imprudência e acidentes nas vias da capital. “A educação para o trânsito precisa ser constante, pois só assim conseguimos formar uma cultura de respeito e segurança”, afirmou o diretor.

Entre os projetos educativos promovidos pelo IMMU está o “Trânsito na Escola”, que consiste em levar informações sobre trânsito ao dia a dia das escolas com a aplicação de jogos educativos, vivência nas faixas, maquetes interativas e atividades lúdicas para formar pedestres atentos e futuros condutores.

Outra ação desenvolvida é o “Atravesse na Faixa” que ensina o pedestre a ter mais atenção no momento da travessia e o condutor sobre respeito e prioridade de quem está nas ruas da cidade.

Há ainda o “Condutor Consciente” que visa sensibilizar os motoristas profissionais ou não, para a prática do comportamento seguro ao volante. Nesta ação, são realizadas palestras em entidades públicas e privadas em que por meio de bate-papo são tiradas dúvidas sobre as regras de trânsito e atualização sobre a legislação.