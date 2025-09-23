Manaus lidera ranking nacional de cobertura vacinal e recebe reconhecimento do CRP

O prefeito David Almeida, anunciou, na manhã desta terça-feira, 23/9, na sede da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), zona Sul, ao lado da secretária Shádia Fraxe e dos subsecretários Djalma Coelho e Nagib Salem, que a capital amazonense alcançou o primeiro lugar entre todas as capitais brasileiras em cobertura vacinal, de acordo com o Ranking de Competitividade dos Municípios, divulgado pelo Centro de Liderança Pública (CLP).





O levantamento, que analisa 65 indicadores nas áreas social, fiscal e institucional dos municípios brasileiros com mais de 80 mil habitantes, apontou Manaus como destaque em imunização, consolidando a cidade como referência nacional em saúde preventiva.

“O CRP acaba de divulgar o ranking de competitividade de todos os municípios brasileiros. E no item de vacinação, a cidade de Manaus tem a maior cobertura vacinal dentre todas as capitais brasileiras. Chegamos a 96%, mais do que o exigido pelo Ministério da Saúde. Portanto, Manaus tem a comemorar. Quero agradecer a cada servidor da Semsa, a cada equipe de vacinação que nós temos nas nossas UBS e dizer muito obrigado. Manaus é a cidade número 1 do Brasil dentre as capitais em vacinação, em cobertura vacinal”, afirmou o prefeito David Almeida.

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, destacou o esforço contínuo das equipes da Semsa para alcançar esse resultado.

“O nosso trabalho com vacina já tem uma visibilidade muito grande desde a Covid, onde nós ganhamos prêmios por isso. A busca ativa é a nossa principal arma para não deixar que essa cobertura vacinal baixe. As nossas equipes estão nas ruas, o tempo inteiro à procura, as campanhas são feitas e a gente consegue esse resultado muito positivo. A gente fica muito feliz”, ressaltou Shádia Fraxe.

De acordo com o CLP, Manaus obteve a maior taxa de cobertura vacinal entre as capitais, superando a média nacional e confirmando sua liderança no combate a doenças imunopreveníveis. O resultado coloca a cidade à frente de importantes capitais como Brasília (DF) e Belo Horizonte (MG), evidenciando o compromisso da gestão municipal com a saúde preventiva.

O prefeito reforçou que o reconhecimento é motivo de orgulho, mas também um chamado para manter o trabalho em alto nível. “Seguiremos ampliando as estratégias de vacinação, investindo em infraestrutura, capacitação e campanhas, para garantir que Manaus continue sendo exemplo para o Brasil”, destacou o chefe do executivo municipal, David Almeida.