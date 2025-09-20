Manaus participa do ‘Clean Up Day’ com garis da alegria e equipes de educação ambiental

A Prefeitura de Manaus participou, neste sábado, 20/9, do “Clean Up Day”, movimento global promovido pela VINCI Airports, que reúne milhões de voluntários em mais de 190 países para promover conscientização ambiental.





Em Manaus, as ações se concentraram nos arredores do aeroporto internacional Eduardo Gomes, com pontos de mobilização na avenida do Turismo e no residencial Torquato Tapajós, na zona Oeste, e ainda se estenderam à orla do Amarelinho, no bairro Educandos.

Os garis da alegria interagiram de forma lúdica com as crianças presentes com os voluntários, levando mensagens de cidadania e conscientização através da música. Já os educadores ambientais da Semulsp ajudaram os voluntários na coleta de resíduos sólidos e recicláveis e realizaram abordagens de sensibilização junto aos lojistas na avenida Torquato Tapajós, orientando sobre descarte correto e as práticas de reciclagem.

O secretário da Semulsp, Sabá Reis, destacou a importância da parceria da prefeitura no movimento global. “O ‘Clean Up Day’ é um chamado mundial para o cuidado com o meio ambiente. Manaus, mais uma vez, mostra que está presente, com alegria, responsabilidade e compromisso com a sustentabilidade”, afirmou.

Reconhecimento

A coordenadora de Meio Ambiente da VINCI Airports, Elisabeth Cavalcante, reforçou o impacto da ação conjunta.

“O Clean Up Day só foi possível porque tivemos apoio da Semulsp, da Organização das Nações Unidas (ONU) e de várias organizações locais. Nosso objetivo é realizar educação ambiental de forma prática e mostrar como atitudes simples fazem diferença. Hoje, recolhemos cerca de duas toneladas de resíduos nos arredores do aeroporto, com pontos na avenida do Turismo e no residencial Torquato Tapajós. Esse volume preocupa, porque além da poluição e dos danos à biodiversidade, o lixo pode atrair a fauna e gerar risco de colisão com aeronaves. Agradecemos especialmente à Semulsp e a todos os voluntários por esse esforço conjunto”, enfatizou a coordenadora.

Serviços permanentes

A Semulsp mantém equipes de educação ambiental em escolas, comunidades e espaços públicos, promovendo campanhas de conscientização para mudança de hábitos. O órgão também coordena o programa de coleta seletiva, em parceria com cooperativas de catadores, garantindo destinação adequada de resíduos recicláveis e fomentando a economia circular.

Outro trabalho de destaque é o combate às lixeiras irregulares, com remoção diária de focos clandestinos de lixo em todas as zonas da cidade, associando ação de campo e orientação à população.

A população pode colaborar com a gestão acionando o Disk Semulsp, pelos números (92) 98842-1202 / 1276 / 1277 / 4738, canal disponível para solicitar serviços de limpeza, denunciar descarte irregular e pedir recolhimento de resíduos volumosos.