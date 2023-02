Manaus prepara efetivo e ações de trânsito para o evento Carnaboi

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), preparou uma estrutura operacional que irá reforçar os serviços de trânsito para quem vai prestigiar o Carnaboi 2023, neste sábado, 25/2, e domingo, 26, no Centro de Convenções Gilberto Mestrinho, o sambódromo, no bairro Flores, zona Centro-Sul da cidade.

O IMMU atuará com cerca de 100 agentes de trânsito nos dois dias do Carnaboi. Os servidores estarão em apoio nas vias para orientar os motoristas e garantir a circulação com segurança das pessoas que irão participar do evento.

A rua Flaviano Limongi terá interdição diferenciada entre a avenida Pedro Teixeira e rua Lóris Cordovil, no horário das 14h às 3h, para área técnica operacional dos órgãos que estarão trabalhando no evento.

Os agentes estarão de prontidão no entorno do sambódromo, na avenida Constantino Nery no cruzamento com a avenida Pedro Teixeira e na avenida Constantino Nery cruzamento com a rua Lóris Cordovil, visando a garantia da segurança viária. Não está previsto interdição das principais vias no entorno, mas haverá controle de trânsito nas travessias de pedestres.

O IMMU informa que não haverá mudanças na programação do sistema dos ônibus coletivos. As linhas não serão alteradas e o itinerário vai permanecer o mesmo até a meia-noite.