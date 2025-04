Manaus Previdência promove ação itinerante com serviços do IMMU e Águas de Manaus

A Manaus Previdência realizará, na próxima quarta-feira (23/4), das 8h às 12h, uma “Ação Itinerante de Serviços” voltada para aposentados e pensionistas do município. A iniciativa conta com a parceria do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e da concessionária Águas de Manaus. A ação acontecerá na sede da Manaus Previdência, localizada na avenida Constantino Nery, nº 2.480, no bairro Chapada, zona Centro-Sul da cidade.





Durante a ação, o IMMU estará emitindo e renovando credenciais especiais de estacionamento para idosos. Já a Águas de Manaus oferecerá diversos atendimentos, como negociação de débitos, inclusão na tarifa social de água e esgoto, pedidos de nova ligação, religação de fornecimento e atualização cadastral.

Para ter acesso aos serviços do IMMU, é necessário apresentar um documento de identificação com foto, comprovante de residência e, no caso de renovação, a credencial antiga. Para atendimento com a Águas de Manaus, é preciso levar um documento com foto e uma conta de água.

A iniciativa visa facilitar o acesso dos segurados da Manaus Previdência a serviços essenciais, concentrando atendimentos em um único local, com praticidade e conforto.