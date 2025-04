Manaus realiza atendimento e cadastro de famílias afetadas pelas fortes chuvas na zona Oeste

A Prefeitura de Manaus em parceria com as secretarias da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), de Limpeza Urbana (Semulsp) e Defesa Civil, realizou, nesta segunda-feira, 28/4, a triagem e cadastro das famílias do bairro Nova Esperança, zona Oeste, afetadas pelas fortes chuvas que atingiram a cidade no último sábado e domingo, 26/4 e 27/4. Mais de 200 famílias serão contempladas com benefícios eventuais, como cestas básicas e colchões.





A presidente do FMS, Viviana Lira, explicou que o levantamento de dados e cadastro das famílias fazem parte das primeiras medidas tomadas para assistência.

“Nós sabemos que no sábado houve uma forte chuva e as pessoas que moram próximo ao igarapé são as que mais sofrem. Então, a Prefeitura de Manaus, por meio do Fundo, da Semasc, Defesa Civil e Semulsp, está fazendo um grande trabalho para atender essas pessoas que estão em vulnerabilidade e que estão necessitando. Nesse primeiro momento nós estamos fazendo uma triagem, um levantamento sobre essas famílias, para que possam ser entregues os colchões, as cestas, o que de fato essas pessoas necessitam”, disse Lira.

Na oportunidade, a presidente destacou também a importância da conscientização da população sobre o descarte correto de lixo.

“As pessoas também precisam ajudar, o descarte do lixo tem que ser no lugar correto, é necessário ter esse cuidado, porque os lixos descartados de formas irregular acabam voltando para as margens dos igarapés e causando prejuízos aos moradores”, completou.

A diretora do Departamento de Proteção Social Especial (DPSE) da Semasc, Helane Moreira, reforçou a importância da atuação conjunta das secretarias para atendimento das famílias.

“Diante das alagações e situações de emergência e calamidade, a Semasc está atuando para fazer o levantamento das famílias que foram acometidas com esse sinistro. Diante dos benefícios eventuais da assistência social, temos a previsão de atender o máximo dessas necessidades básicas, incluindo cestas básicas, colchões e vendo a situação de risco dessas famílias. Então, é importante ter esses órgãos da prefeitura de forma integrada para minimizar e mitigar as demandas que foram ocasionadas devido às fortes chuvas”, afirmou.

Monitoramento e limpeza

Equipes da Defesa Civil do município realizam o monitoramento das áreas afetadas situadas nas ruas Adriano Barroso e São Carlos, no bairro Nova Esperança. Na área, equipes da Semulsp também realizam a limpeza e recolhimento dos lixos descartados de forma irregular.

O secretário-executivo da Defesa Civil, Coronel Lima Júnior, reforçou que o monitoramento acontece também diferentes áreas da cidade.

“A Defesa Civil está nas ruas desde a madrugada do último domingo, foram mais de 130 milímetros de chuva e hoje já estamos dando uma resposta, realizando uma ação conjunta com as demais secretarias da prefeitura. Além disso, nós estamos monitorando os demais igarapés, estamos com uma equipe de corte de árvores, que estão auxiliando os cortes de troncos que caíram em alguns igarapés, ajudando assim nessa desobstrução e limpeza dessas áreas”.