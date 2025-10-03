Manaus realiza operação ‘Combate ao Descarte Irregular de Resíduos e Entulhos’

A Prefeitura de Manaus realizou nesta sexta-feira, 3/10, a operação “Combate ao Descarte Irregular de Resíduos e Entulhos”, uma ação integrada que percorreu diferentes pontos da cidade para coibir práticas ilegais que comprometem o meio ambiente e a qualidade de vida da população. Vários locais foram fiscalizados, em resposta a denúncias recebidas pela administração municipal.





De acordo com o Código Ambiental de Manaus, o descarte irregular de resíduos é crime ambiental. As infrações são classificadas por níveis de gravidade e podem gerar multas que, mesmo nos casos considerados leves, ultrapassam R$ 7 mil.

A operação reuniu agentes da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), da Guarda Civil de Manaus (GCM) e do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), que atuaram de forma integrada para combater irregularidades.

O coordenador da operação, Raimundo Pimentel Filho, destacou que o trabalho faz parte de uma determinação direta do prefeito David Almeida. “É uma determinação do prefeito David Almeida que nossa cidade esteja cada vez mais limpa. A Prefeitura de Manaus já realiza essas operações e hoje estamos em cinco secretarias para fiscalizar e multar alguns alvos de denúncias que recebemos”, afirmou.

Sucateiro interditado

Entre os casos abordados nesta edição da operação, um dos principais destaques foi o fechamento de um estabelecimento de compra de sucata, localizado na avenida I, no bairro Alvorada II. O local foi interditado e multado por funcionar sem licença, obstruir a calçada e oferecer risco à comunidade.

O fiscal do Implurb, Mike Galvão, da equipe de fiscalização de obras e posturas do Implurb, informou que a medida foi imediata. “Nesse caso, além de funcionar sem licença, o sucateiro obstruía a calçada e oferecia risco à comunidade. Por isso, lavramos auto de infração e aplicamos multa sem necessidade de notificação prévia”, destacou Galvão.

O IMMU autuou o veículo da sucata, estacionado em contramão, que atrapalhava o tráfego e provocava engarrafamentos. A Semulsp retirou os materiais que bloqueavam a passagem de pedestres havia mais de dois anos. Moradores aplaudiram a ação, relatando acidentes e transtornos anteriores.

Lixeira irregular

Outro ponto fiscalizado foi a rua Dom Diego de Souza, no Parque 10, onde havia se formado uma lixeira irregular ao lado de um coletor da Semulsp. O espaço passou a receber descarte de móveis, eletrodomésticos e lixo doméstico, em grande parte vindo de um condomínio vizinho.

Segundo o coordenador da Semulsp, Luiz Paz, depois que a secretaria remover os resíduos, o local será revitalizado. “Vamos desarticular a lixeira irregular formada no local e vamos implantar um jardim, para sensibilizar a comunidade sobre a importância das boas práticas ambientais. Além disso, nossas equipes de educação ambiental atuarão diretamente com os moradores do conjunto e do beco para reforçar a conscientização”, finalizou.