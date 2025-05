Manaus realiza operação ‘Transporte Legal’ e apreende veículos irregulares na zona Leste

A Prefeitura de Manaus realizou, na manhã desta quarta-feira, 7/5, mais uma ação da operação “Transporte Legal”. A fiscalização ocorreu na avenida Autaz Mirim, na zona Leste da capital. A ação teve o objetivo de fiscalizar os veículos que oferecem o serviço de transportes de passageiros e fretamento.





Durante a ação, dois veículos foram apreendidos por realizarem frete de carga sem estarem cadastrados nos sistemas oficiais do IMMU. Além das apreensões, sete autuações foram registradas por diversas irregularidades, entre elas: CNH vencida, CRLV fora da validade, má conservação dos veículos, como ausência de vidro em uma das janelas e para-choque danificado.

De acordo com Waldir Junior, chefe de fiscalização de transportes do IMMU, a operação tem foco na legalidade e segurança. “Nosso trabalho é garantir que os serviços de transporte estejam regularizados, coibindo práticas clandestinas e oferecendo mais segurança à população”, afirmou.

As equipes de fiscalização de transportes do IMMU seguem atuando diariamente para monitorar todos os veículos de duas e quatro rodas que possuem concessão para o serviço, assegurando que operem com segurança, responsabilidade e eficiência no transporte de cargas e passageiros na capital.