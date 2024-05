Manaus recebe mostra fotográfica de Alexandre Baena celebrando o Festribal de Juruti

No dia 4 de junho, às 18h30, o Centro Cultural dos Povos da Amazônia, em Manaus, inaugura a exposição “Juruti – Festival das Tribos” do fotógrafo paraense Alexandre Baena. A mostra celebra a vibrante festividade dos povos originários da Amazônia Paraense e conta com o apoio do Governo do Amazonas, através da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.





Lançada oficialmente no Senado Federal em Brasília no dia 20 de fevereiro, a exposição já percorreu várias capitais brasileiras, incluindo Porto Alegre, Vitória e Salvador, antes de chegar ao Norte do Brasil. A mostra faz parte das comemorações dos 30 anos do Festribal, o festival folclórico realizado na cidade de Juruti, no Pará.

Com curadoria de Alexandre Baena, a exposição destaca o compromisso com a preservação das tradições e do meio ambiente. “A imersão na festividade não foi apenas participar e fotografar um momento, o Festribal é o relato da cultura e história de um povo narrado de forma excepcional”, afirma o fotógrafo. Segundo Baena, a exposição captura cantos, mitos, tradições, danças e a essência da ancestralidade, refletindo o amor e a paixão do povo de Juruti.

A exposição apresenta 14 telas que representam a força vibrante do Tribódromo de Juruti, o palco das apresentações do Festribal. No Tribódromo, as tribos Muirapinima (vermelho e azul) e Munduruku (vermelho e amarelo) se enfrentam em uma competição que celebra a cultura indígena através de música, artes cênicas, alegorias e danças. A festa é uma expressão rica das tradições e modos de vida dos caboclos, pescadores e farinheiros, projetando Juruti como um destino turístico e impulsionando o desenvolvimento social e econômico da cidade.

Em julho, durante o festival, a economia local é fortemente beneficiada, com artesãos, transportadores, hotéis, vendedores ambulantes, restaurantes e muitos outros setores envolvidos na movimentação do evento. Juruti, localizada no oeste do Pará e cercada por uma rica biodiversidade, tem cerca de 60 mil habitantes e um legado indígena que é celebrado e preservado através do Festribal.

Alexandre Baena, além de fotógrafo, é publicitário, cineasta e documentarista com vasta experiência nacional e internacional. Em 2023, ele realizou sua primeira itinerância nacional com a exposição “Esmolação – Imagens da Marujada de Bragança pelo Brasil”, que foi exibida em várias cidades brasileiras.

A exposição “Juruti – Festival das Tribos” é patrocinada pela Prefeitura de Juruti, Governo do Estado do Pará, através do Banpará, Secretaria de Estado de Cultura (Secult) e Secretaria de Estado de Turismo do Pará (Setur), com realização da MAB Comunicação. Em Manaus, a mostra conta com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.