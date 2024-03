Manaus recebe o 9º navio da Temporada de Cruzeiros 2023/2024

Oriundo de Roterdã, na Holanda, o transatlântico M/S Zaandam é o nono navio da Temporada de Cruzeiros 2023/2024 a aportar em Manaus, nesta sexta-feira, 1º/3, com 1.912 pessoas entre tripulantes e turistas norte-americanos, canadenses, australianos, alemães, entre outros. Em dois dias, a capital amazonense vai receber o aporte de R$ 8,6 milhões entre gastos portuários e turísticos.





A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), esteve presente no receptivo dos turistas, realizando pesquisas de opinião, bem como, promovendo o atendimento ao turista, junto aos Centros de Atendimento ao Turista (CATs), além da entrega de mapas da cidade, entre outros serviços.

Para o diretor-presidente da Manauscult, Reginei Rodrigues, a Temporada de Cruzeiros reforça as ações da prefeitura, para o fortalecimento do turismo como mais uma mola propulsora da economia da capital.

“Uma das principais metas da Prefeitura de Manaus, no setor turístico, discutidas com o prefeito David Almeida, é tornar o turismo uma mola propulsora da economia, e a Temporada de Cruzeiros é mais uma forma de divulgarmos a marca Manaus e atrairmos cada vez mais turistas para conhecer nossa cultura, nossos costumes, gastronomia e as belezas naturais”, afirmou Rodrigues.

O M/S Zaandam é o primeiro navio, dos sete com previsão de chegar em Manaus no mês de março. Antes de Manaus, o transatlântico ancorou em Belém (PA). A próxima parada da embarcação será em Parintins (AM).

Até o final da temporada, em abril deste ano, 17 navios passarão pelo porto da cidade, com receita aproximada de R$ 138,9 milhões.