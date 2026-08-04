terça-feira, 4 de agosto de 2026
Facebook Instagram Share X Youtube
TCEAM
Início Amazonas Manaus recebe revitalização de sinalização viária em diferentes zonas da cidade

Manaus recebe revitalização de sinalização viária em diferentes zonas da cidade

Por
Redação 2
-
Fotos – Divulgação / IMMU

Prefeitura de Manaus realizou uma série de serviços de revitalização e implantação de sinalização viária em ruas e avenidas de diferentes regiões da capital. As ações foram executadas pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e têm como objetivo reforçar a segurança de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres, além de melhorar a organização do trânsito.

Na noite desta segunda-feira (3), equipes atuaram em corredores viários, cruzamentos e áreas com grande circulação de veículos e pedestres.


Na zona Centro-Sul, o complexo viário Miguel Arraes, no bairro Parque 10 de Novembro, recebeu novas linhas contínuas, revitalização de faixas de pedestres e implantação de setas de indicação e preferência. Também foram instalados tachões refletivos para aumentar a visibilidade da sinalização durante a noite e em períodos chuvosos.

Fotos – Divulgação / IMMU

Ainda na região, placas de “Proibido Estacionar” foram instaladas na rua 2 de Agosto, no bairro da União, para contribuir com a fluidez do trânsito. Já no bairro da Paz, as ruas Comandante Paulo Valente, Wagner, Cordilheira dos Andes e Ciro receberam faixas de pedestres e linhas de retenção.

Na zona Centro-Oeste, a rua Francisco de Orellana, onde está localizada a Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), teve a faixa de pedestres reforçada e recebeu novas placas de regulamentação. No Planalto, a sinalização da avenida Cravina dos Poetas foi totalmente renovada.

Na zona Sul, os trabalhos contemplaram trechos das avenidas Carvalho Leal, Urucará e Borba. Foram revitalizadas linhas contínuas, implantadas duplas faixas amarelas zebradas e reforçadas faixas de pedestres.

A sinalização também chegou à Colônia Oliveira Machado, onde as ruas Desembargador Felismino Soares, em frente ao Cmei Gustavo Capanema, e Marechal Deodoro receberam novos serviços.

Fotos – Divulgação / IMMU

Na zona Norte, placas de advertência foram instaladas na avenida Margarita e nas ruas Cocal, Ciríaco e Colatina, com o objetivo de alertar os condutores sobre as condições das vias e estimular uma condução mais cautelosa.

Segundo o diretor de Sinalização Viária do IMMU, Lucas Pimentel, a manutenção das sinalizações é uma das medidas importantes para reduzir riscos de acidentes e organizar a circulação.

A Prefeitura informou que os serviços fazem parte das ações permanentes de manutenção da sinalização viária da capital, buscando acompanhar as necessidades de circulação nas diferentes regiões de Manaus.

Artigo anteriorPrefeitura de Parintins dá início à Campanha Nacional de Multivacinação
Próximo artigoMercado de vinhos bate recorde no Brasil e abre oportunidades para o Amazonas

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

© Copyright © 2023 Correio da Amazônia. Todos Os Direitos Reservados.
Correio da Amazônia
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Visão Geral de Privacidade

Este site usa cookies para que possamos oferecer a melhor experiência de usuário possível. As informações de cookies são armazenadas em seu navegador e executam funções como reconhecê-lo quando você retorna ao nosso site e ajudar nossa equipe a entender quais seções do site você considera mais interessantes e úteis.