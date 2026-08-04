Manaus recebe revitalização de sinalização viária em diferentes zonas da cidade

Prefeitura de Manaus realizou uma série de serviços de revitalização e implantação de sinalização viária em ruas e avenidas de diferentes regiões da capital. As ações foram executadas pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e têm como objetivo reforçar a segurança de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres, além de melhorar a organização do trânsito.

Na noite desta segunda-feira (3), equipes atuaram em corredores viários, cruzamentos e áreas com grande circulação de veículos e pedestres.





Na zona Centro-Sul, o complexo viário Miguel Arraes, no bairro Parque 10 de Novembro, recebeu novas linhas contínuas, revitalização de faixas de pedestres e implantação de setas de indicação e preferência. Também foram instalados tachões refletivos para aumentar a visibilidade da sinalização durante a noite e em períodos chuvosos.

Ainda na região, placas de “Proibido Estacionar” foram instaladas na rua 2 de Agosto, no bairro da União, para contribuir com a fluidez do trânsito. Já no bairro da Paz, as ruas Comandante Paulo Valente, Wagner, Cordilheira dos Andes e Ciro receberam faixas de pedestres e linhas de retenção.

Na zona Centro-Oeste, a rua Francisco de Orellana, onde está localizada a Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), teve a faixa de pedestres reforçada e recebeu novas placas de regulamentação. No Planalto, a sinalização da avenida Cravina dos Poetas foi totalmente renovada.

Na zona Sul, os trabalhos contemplaram trechos das avenidas Carvalho Leal, Urucará e Borba. Foram revitalizadas linhas contínuas, implantadas duplas faixas amarelas zebradas e reforçadas faixas de pedestres.

A sinalização também chegou à Colônia Oliveira Machado, onde as ruas Desembargador Felismino Soares, em frente ao Cmei Gustavo Capanema, e Marechal Deodoro receberam novos serviços.

Na zona Norte, placas de advertência foram instaladas na avenida Margarita e nas ruas Cocal, Ciríaco e Colatina, com o objetivo de alertar os condutores sobre as condições das vias e estimular uma condução mais cautelosa.

Segundo o diretor de Sinalização Viária do IMMU, Lucas Pimentel, a manutenção das sinalizações é uma das medidas importantes para reduzir riscos de acidentes e organizar a circulação.

A Prefeitura informou que os serviços fazem parte das ações permanentes de manutenção da sinalização viária da capital, buscando acompanhar as necessidades de circulação nas diferentes regiões de Manaus.