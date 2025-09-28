Manaus registra mais de 5 mil atendimentos na 4ª edição do ‘Manaus Cidadã’

A Prefeitura de Manaus, realizou ontem sábado, 27 de setembro, a 4ª edição do mutirão de serviços “Manaus Cidadã”. O evento aconteceu na Escola Municipal Helena Augusta Walcott, localizada na avenida Itaúba, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste da capital.





Durante a ação, foram realizados mais de 5 mil atendimentos, reunindo centenas de famílias em busca de serviços gratuitos e essenciais para facilitar o acesso a áreas como assistência social, saúde, cidadania e bem-estar. Entre os serviços oferecidos, destacaram-se a inserção e atualização do Cadastro Único (CadÚnico), consultas médicas, vacinação de rotina, atendimentos da Águas de Manaus, Defensoria Pública, Amazonas Energia, além de serviços de beleza como corte de cabelo, design de sobrancelhas e esmaltação, além de orientações jurídicas sobre benefícios previdenciários.

Também foram feitos encaminhamentos para emissão da 2ª via de certidões de nascimento, reforçando a importância de garantir a documentação básica a toda a população.

O secretário da Semasc, Saullo Vianna, ressaltou a participação ativa da comunidade e a consolidação do programa como referência em cidadania. “Nesta edição, alcançamos mais de 5 mil atendimentos. A população de Manaus valoriza e participa das nossas ações, que já se tornaram uma marca registrada da Semasc. O ‘Manaus Cidadã’ é um sucesso porque aproxima a Prefeitura das pessoas”, destacou Vianna.

A servidora pública e moradora do bairro, Rúbia Ribeiro, elogiou o atendimento humanizado que recebeu durante o mutirão. “Essa ação aqui no bairro foi excelente. Ofereceram vários serviços, aproveitei para resolver questões relacionadas à água e ainda me cuidei no setor de beleza. Fui muito bem atendida e só tenho a agradecer”, comentou.

O “Manaus Cidadã” faz parte do conjunto de programas do “Manaus por Você”, iniciativa da Prefeitura que visa unificar, modernizar e ampliar o acesso às políticas sociais do município. O objetivo é atender principalmente pessoas em situação de vulnerabilidade, garantindo acesso facilitado a serviços públicos de qualidade.