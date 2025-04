Manaus registra o menor número de roubo ao transporte público, em oito anos

As ações ostensivas e preventivas realizadas pela Polícia Militar (PMAM) e investigativas desencadeadas pela Polícia Civil (PC-AM) culminaram para que Manaus alcançasse, durante o primeiro trimestre deste ano, o menor número de roubo ao transporte público em 8 anos. Os dados da Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) mostram que a capital registrou, neste período, uma redução total de 83%.





O secretário da SSP-AM, Vinícius Almeida, ressaltou que os resultados são fruto de uma estratégia de segurança pública planejada pelo governador Wilson Lima, a partir da implantação do Programa Amazonas Mais Seguro. Ele lembrou que a partir do plano, foram criados núcleos investigativos na Polícia Civil como o Núcleo de Repressão a Roubos no Transporte Coletivo e Rotas do Polo Industrial de Manaus (Nurcc), que possibilitou a intensificação do trabalho policial.

“Isso é fruto de planejamento, investimento, desde equipamentos, tecnologia, concurso público, inclusão de efetivo, e agora a gente começa a colher os resultados. Não tenha dúvida, continuaremos trabalhando ainda mais para levar cada vez mais segurança para o nosso povo”, destacou o secretário da SSP-AM.

Conforme os números da SSP-AM, acompanhados pelo Centro Integrado de Estatística de Segurança Pública (Ciesp), nos três primeiros meses de 2018, Manaus chegou a registrar 770 ocorrências. Nos anos 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 foram registrados 476, 473, 472, 348, 295 e 233 casos, respectivamente; e, este ano, 130 registros.

Integração

A atuação integrada envolve rondas ostensivas em ônibus e rotas de empresas do Distrito Industrial, que estão há cinco meses sem registros de roubos, realizadas pela Polícia Militar. Essas ações são desencadeadas diariamente, e fortalecidas, principalmente, durante a madrugada com as operações Catraca e Rota Segura, que dentre as companhias que participam está a Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) e demais Batalhões da PMAM.

“A Polícia Militar tem mapeado as ocorrências, os locais e os horários onde estão ocorrendo os roubos e a gente tem efetuado operações preventivas, colocando a polícia, orientando o policiamento para os locais dessas ocorrências e isso tem ajudado na redução dos roubos e furtos ocorridos no transporte coletivo, melhorando o acesso da população, garantindo com que as pessoas utilizem o transporte coletivo de forma segura”, explicou o subcomandante-geral, Thiago Balbi.

Essas iniciativas, fortalecidas a partir do mês de junho com a implantação do Nurcc, resultaram na desarticulação de mais de oito grupos criminosos especializados em roubos ao transporte público e em rotas do Distrito Industrial, no cumprimento de 50 mandados e na prisão de aproximadamente 50 suspeitos de envolvimentos em roubos.

”Hoje, nós vemos o trabalho da Operação Impacto, Operação Catraca, do Nurc, do Nirc, e chegamos a um impressionante número, numa redução de 83% em comparação com o primeiro trimestre de 2018, neste primeiro trimestre de 2025. Esse número é fruto do trabalho árduo dos policiais civis, dos policiais militares e dos servidores da Secretaria de Segurança. Vamos continuar trabalhando para reduzir ainda mais esse índice e trazer paz e segurança para o povo de Manaus, para o povo do Amazonas”, afirmou o delegado Bruno Hitotuzi, diretor do Núcleo de Investigação e Recuperação de Celulares (Nirc), que responde interinamente pelo Nurcc.