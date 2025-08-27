Manaus registra redução média de 58,6% nos assaltos a ônibus

A Prefeitura de Manaus, anunciou que a capital registrou, entre março e julho deste ano, uma redução média de 58,6% nos assaltos a ônibus em comparação com o mesmo período do ano passado.





Os dados consolidados pelo monitoramento do IMMU, com base em informações do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram), confirmam uma tendência de queda expressiva no índice de ocorrências.

Segundo o levantamento, os índices variaram de 28% a 76% de redução, com destaque para os meses de maio e junho, que registraram as maiores quedas. O resultado é atribuído às ações estratégicas de planejamento, fiscalização e monitoramento do IMMU, somadas à atuação ostensiva da Guarda Municipal e da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) em terminais de ônibus e corredores de transporte.

“Esse resultado expressivo mostra que estamos no caminho certo. A redução média de quase 60% reforça o protagonismo do IMMU na coordenação e no acompanhamento das operações, sempre em parceria com os órgãos de segurança, para garantir mais tranquilidade e segurança aos usuários do transporte coletivo”, destacou o diretor-presidente do IMMU, Arnaldo Flores.

O titular da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), Alberto de Siqueira, ressaltou que a criação da Romu foi um marco estratégico da atual gestão, fruto de uma orientação direta do prefeito David Almeida.

“A criação da Romu foi oriunda de uma determinação do prefeito David Almeida, que nos orientou a olhar com atenção especial para o transporte coletivo e cuidar da segurança das pessoas que dependem desse serviço essencial. Recentemente, reforçamos esse compromisso com a formatura de novos guardas, preparados para intensificar as ações e assegurar mais tranquilidade à população de Manaus”, enfatizou Siqueira.

A Prefeitura de Manaus reforça que seguirá investindo em estratégias de integração e monitoramento para consolidar os avanços e oferecer ainda mais segurança aos passageiros e trabalhadores do sistema de transporte público.