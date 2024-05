Manaus sedia Audiência Pública sobre Emergência Climática e Direitos Humanos

De hoje (27) até a próxima quarta-feira (29), Manaus será sede da Audiência Pública de Opinião Consultiva sobre Emergência Climática e Direitos Humanos. O evento acontece no Teatro Amazonas, com a presença de uma comitiva da Corte Interamericana de Direitos Humanos.





O objetivo é debater o papel de cada país envolvido diante dos fenômenos climáticos gerados pelo aquecimento global e quais medidas devem ser adotadas para minimizar os danos causados, observando as obrigações previstas na convenção americana. O Brasil é o país que possui a maior parte da Amazônia, um bioma que congrega uma biodiversidade submetida a constantes ameaças que podem impactar e trazer consequências para todo o mundo.

Na última segunda-feira (20), durante sessão de abertura do 167.º Período Ordinário de Sessões da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH), o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Luís Roberto Barroso, e a presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, juíza Nancy Hernández, ressaltaram a importância da proteção do meio ambiente e das democracias como forma de garantias dos direitos fundamentais dos cidadãos.