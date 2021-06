Manaus tem 57 postos disponíveis para vacinar população de 40 a 51 anos

Manaus terá ao longo deste fim de semana (dias 12 e 13 de junho) uma grande mobilização de vacinação contra a Covid-19. Com postos inclusive em sistema de “viradão”, a imunização tem como alvo o público de 45 a 51 anos no sábado e de 40 a 44 no domingo. A expectativa é que mais de 200 mil pessoas sejam vacinadas.

Organizada pelo Governo do Amazonas e Prefeitura de Manaus, a vacinação nestes dois dias será direcionada exclusivamente para a faixa de idade indicada. O imunizante a ser utilizado é o da AstraZeneca/Oxford. Serão ao todo 57 pontos para vacinação, estrategicamente divididos pela cidade. Destes, três abrirão às 9h de sábado e só encerrarão suas atividades às 17h de domingo. São os seguintes:

Centro de Convenções de Manaus (Sambódromo);

Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques

E Arena da Amazônia, na Constantino Nery.

Quarenta e oito UBSs e escolas também estarão abertas com equipes prontas para imunizar. Confira o endereço mais próximo no link bit.ly/salavacinacovid.

Além disso, seis dos já tradicionais postos montados para a vacinação dos grupos prioritários anteriores e já conhecidos pela população também estarão com equipe de imunização neste fim de semana, das 9h às 17h. São os seguintes:

Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola

Rua Gandú, 119 – Cidade Nova

Centro Cultural dos Povos da Amazônia

(Drive-thru e ponto fixo)

Avenida Silves, 2.222- Crespo

Universidade Paulista – Unip (somente sábado, 12/6)

(Drive-thru e ponto fixo)

Avenida Mário Ipiranga, 4.390 – Parque 10

Parque Municipal do Idoso (somente domingo, 13/6)

Rua Rio Mar, 1.324 – Nossa Sra. das Graças

Sesi – Clube do Trabalhador

(Drive-thru e ponto fixo)

Avenida Cosme Ferreira, 7.399 – São José I

Estacionamento do supermercado Coema

(Drive-thru e ponto fixo)

Avenida Torquato Tapajós, nº 5.890, no Novo Israel, zona Norte

Para se vacinar, é necessário apresentar:

Identidade original, com foto;

CPF;

E Comprovante de Residência (original e cópia)

Apesar de não haver agendamento eletrônico para a imunização deste fim de semana, a orientação da Prefeitura de Manaus é de que as pessoas façam o cadastro no Imuniza Manaus (imuniza.manaus.am.gov.br) e busquem quaisquer postos de vacinação. O procedimento garante agilidade.

Para a ação, estão mobilizadas pelo menos 2.700 pessoas, entre vacinadores, triadores e registradores, além de equipes de apoio à organização do acesso e do atendimento. Nestes dois dias haverá reforço de policiamento nas áreas com postos de vacinação e da frota de ônibus.

Salas de vacinação Sala-de-Vacina-Covid-19-12-e-13-de-junho