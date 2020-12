Manaus tem onze projetos concorrendo ao Prêmio Lixo Zero Brasil

Manaus terá onze representantes concorrendo ao Prêmio Lixo Zero Brasil. Os projetos participantes são realizados por instituições públicas e privadas, além de pessoas físicas. Os vencedores das 16 categorias serão conhecidos no dia 16 de dezembro em uma transmissão ao vivo pela internet. O prêmio é idealizado pelo Instituto Lixo Zero Brasil (ILZB), instituição que atua em todo o país no desenvolvimento de ações com foco na destinação correta dos resíduos.

O Prêmio Lixo Zero Brasil tem como objetivo reconhecer e valorizar os diversos atores da sociedade que têm desenvolvido ações de estímulo às boas práticas, no que diz respeito à gestão dos resíduos e à sustentabilidade.

As iniciativas de Manaus concorrentes são os projetos “Drive-Thru Ambiental”, de Thiago Andrade, na categoria Conscientização e Educação; “Empresa Descarte Correto”, de Alessandro Dineli, em Reciclagem ou Sistema de Reciclagem; “Restaurante Livre Leve”, de Iris Revilla, em Redução e Reuso; “Jardins Ecológicos” e “Lei Dia da Conscientização da Poluição em Igarapés”, do vereador Fransuá Matos, em Política Pública; “Programa Consciência Limpa”, de Patricia Borges, em Comunicação/Imprensa; “Anete” e “Exposição em Upcycling”, do Tribunal de Contas do Estado (TCE), em Evento Lixo Zero; “Marcenaria Sustentável”, de Fabiane Azevedo, em Indústria Lixo Zero; “Instagram Manaus Lixo Zero”, de Daniel Santos, em Celebridade/Influenciador; “; e “Site/App Manaus Lixo Zero”, de Daniel Santos, em Tecnologia.

O embaixador do Instituto Lixo Zero em Manaus, o biólogo Daniel Santos, explica que todos os projetos concorrentes já foram apresentados em eventos organizados pela entidade na cidade. “Entramos em contato com os representantes dessas iniciativas para que eles pudessem participar, compartilhar suas experiências e com isso incentivar cada vez mais pessoas e empresas a adotarem práticas que beneficiam o meio ambiente”, destacou.

O Coletivo Manaus Lixo Zero concorre na categoria Tecnologia com o projeto do site/app “Manaus Lixo Zero”, que reúne uma série de informações sobre coleta seletiva, eventos, novas leis e decisões políticas relacionadas ao tema, além de exemplos de iniciativas sustentáveis da sociedade e empresas. “Tudo para que a população tenha cada vez mais acesso a informações sobre a temática. É uma grande honra poder concorrer nesta premiação que tem o objetivo nobre de dar visibilidade para projetos e iniciativas de agentes da sociedade que procuram fazer a diferença no mundo, incentivando uma mudança de cultura”, ressaltou.