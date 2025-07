Manaus vai sediar encontro nacional de institutos de planejamento, de 25 a 27 de setembro

De 25 a 27 de setembro, Manaus sediará o 11º Encontro Nacional da Rede Brasileira de Institutos de Planejamento (InRede), com o apoio da Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb). Com o tema “Desenvolvimento Urbano Integrado”, o evento abrirá uma oportunidade única para a discussão de questões ambientais, os desafios das mudanças climáticas e caminhos sustentáveis para as cidades.





O encontro busca engajar os municípios na troca de experiências e fortalecer a cultura do planejamento urbano, por meio do compartilhamento de boas práticas nacionais e internacionais. O evento nacional conta com o apoio institucional do Ministério das Cidades, ONU-Habitat e GIZ – Agência Alemã de Cooperação para o Desenvolvimento Sustentável.

“Vamos receber em Manaus, nos dias 25, 26 e 27 de setembro, todos os institutos de planejamento urbano que compõem a InRede, com participantes de Curitiba, Londrina, São Paulo, Fortaleza, Brasília, da região Norte e de outros locais do Brasil. Na pauta, abordaremos temas como o desenvolvimento urbano, planejamento urbanístico, revitalização dos centros históricos e sustentabilidade. Essa é uma grande oportunidade de colocar em discussão demandas e soluções para as cidades do Brasil e, evidentemente, para a nossa querida Manaus. Sua participação é muito importante”, comentou o diretor-presidente do Implurb, Carlos Valente.

O Implurb foi eleito para a vice-presidência do grupo de institutos e a presidência tem como gestor Fortaleza, com o Instituto de Pesquisa e Planejamento de Fortaleza (Ipplan).

Para participar, os interessados devem realizar inscrição prévia, gratuitamente, para o dia 25/9, primeiro dia de evento, no link já disponível. A programação preliminar será divulgada em breve, mas terá uma composição de palestras, mesas de boas práticas, trabalho em grupo e visita técnica.

Reunião

A InRede reúne institutos e órgãos de planejamento municipais com a missão de fortalecer o planejamento das cidades de forma institucionalizada, inovadora e contínua. Seu compromisso é promover cidades mais resilientes, inclusivas e sustentáveis, articulando políticas públicas alinhadas às agendas globais, como a Agenda 2030 e a Nova Agenda Urbana. Também atua como uma voz ativa no diálogo com diferentes esferas de governo e organismos nacionais e internacionais, contribuindo para o desenvolvimento de um planejamento urbano mais eficiente e estratégico no Brasil.

Objetivo

O encontro nacional busca engajar novos municípios, promover a troca de experiências e o fortalecimento da cultura do planejamento urbano, com o compartilhamento de boas práticas nacionais e internacionais.

A InRede fortalece a cultura do planejamento urbano nos municípios brasileiros, promovendo não só a criação de novos institutos, mas também o debate e o protagonismo do planejamento urbano para melhor alinhamento com agendas globais, como a Agenda 2030 e a Nova Agenda Urbana.

O evento reunirá representantes de ministérios, especialistas, organizações nacionais e internacionais, além de instituições financeiras e gestores municipais, promovendo um ambiente de intercâmbio e cooperação.