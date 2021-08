Manaus Visão Hack 2021 contabiliza 900 inscritos

O projeto Manaus Visão Hack 2021, lançado pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), em parceria com o instituto Visão Amazônica, já alcançou 900 inscritos e 11 equipes cadastradas. A primeira edição do evento integra as principais ideias de inovação para Manaus e tem por objetivo estimular a cultura da inovação e gerar soluções tecnológicas que tragam benefícios à cidade.

Com base no tema “Cidades Inteligentes” e sob formato de Hackathon, o projeto prevê a realização de um conjunto de ações que possuem a finalidade de prospectar soluções inovadoras e sustentáveis para algumas áreas estratégicas da administração pública municipal e colaborar com a formação de lideranças e de profissionais das áreas de tecnologia e inovação na capital.

O público-alvo do projeto é composto por pessoas com perfil empreendedor, compreendendo diferentes formações e experiências. A proposta é mobilizar indivíduos de diversas áreas, especialmente aqueles que atuam com inovações tecnológicas e jovens que desejam criar negócios de base tecnológica (startups), entre eles, profissionais ligados ao desenvolvimento de software, designers, empreendedores e demais interessados por temas sensíveis à administração pública e que queiram contribuir para a solução de desafios existentes na cidade de Manaus.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 22 deste mês, por meio do link https://www.manausvisaohack.com.br/.

O instituto Visão Amazônica dará aos participantes suporte e orientação durante o processo criativo, além do acesso a mentorias e palestras. Na ocasião, os participantes serão agrupados em equipes e terão 48 horas ininterruptas para desenvolver soluções que poderão ser, por exemplo, um aplicativo ou uma página da web.

Cursos

Serão ofertadas 475 vagas para capacitação profissional nos cursos de: Gestão e Propriedade Intelectual; Blockchain (base de registro de dados); Automação (teste de software); e Design de Interface.

Os cursos são destinados a jovens acima de 18 anos com perfil empreendedor, compreendendo diferentes formações e experiências, que desejam criar negócios de base tecnológica (startups), profissionais ligados ao desenvolvimento de software, designers, empreendedores interessados por temas sensíveis à administração pública e que queiram contribuir para a solução de desafios existentes na cidade de Manaus.

As inscrições para os cursos serão realizadas até o dia 6/9, por meio do link https://institutovisaoamazonica.org/cursos/.