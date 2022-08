Manauscult apresenta potencialidades turísticas durante a 1ª edição da Feira de Pesca Esportiva

A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), participou da 1ª edição da Feira de Pesca Esportiva, Ecoturismo e Turismo de Aventura da Amazônia (1ª FPEA), nesta quinta-feira, 18/8, no Centro de Convenções Vasco Vasques, zona Centro-Sul.

“Essa é a primeira feira que a Manauscult está participando, depois de dois anos de pandemia. Este foi um setor fortemente afetado e agora estamos voltando e trazendo novidades para o turismo de aventura, esportivo, de pesca, religioso, uma forma de fomentar a nossa economia”, disse o diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira

Para a diretora de Eventos da Manauscult, Oreni Braga, todas as iniciativas que trazem visibilidade para o turismo e contribuem para o segmento são importantes. “Uma feira dessa dá enfoque para três segmentos, embora alguns estejam mais potencializados, mas vêm ao encontro daquilo que a gente já vai realizar em outubro, ou seja, nós temos uma feira de pesca, ecoturismo e de aventura e, logo em seguida, 14, 15 e 16 de outubro, a gente já vai colocar em prática tudo isso”, completou Oreni.

O público que for ao evento terá a oportunidade de visitar o estande interativo da Manauscult, que mostra as potencialidades turísticas dos municípios que integram o Mapa do Turismo Brasileiro. O evento é realizado pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico de Manaus (Codese Manaus)

“A gente pegou três segmentos muito relevantes, que é a pesca esportiva, responsável por movimentar bastante recurso e atrair pessoas do mundo inteiro; o ecoturismo, que é vocação natural, a gente está no meio da Amazônia; e o turismo de aventura, que a gente não tem tradição, mas acredito que já conseguimos avançar bastante”, disse o presidente do Codese, Euler Guimarães.

A “Feira de Pesca Esportiva, Ecoturismo e Turismo de Aventura da Amazônia” acontece até este sábado, 20/8, com programação voltada a palestras de políticas públicas de turismo, painel “Turismo de Aventura X Esporte de Aventura”, além de HackaTur, no Espaço de Inovação.