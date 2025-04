Manausprev beneficia aposentados e pensionistas com ação itinerante de serviços

A Manaus Previdência, em parceria com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e a concessionária Águas de Manaus, atendeu aposentados e pensionistas municipais, nesta quarta-feira, 23/4, com a “Ação Itinerante de Serviços”, que facilitou o acesso à emissão de credencial especial de estacionamento e à negociação de débitos de fornecimento de água encanada.





A iniciativa atendeu mais de 50 beneficiários na sede da Manausprev, no bairro Chapada, zona Centro-Sul, das 8h às 12h, que tiveram um atendimento mais ágil e confortável.

Além de novas credenciais de estacionamento, também foi emitida a segunda via do documento e a renovação. A Águas de Manaus ofertou a negociação de débitos de fornecimento de água, a inclusão na tarifa social de água e esgoto, solicitação de ligação nova, religação, atualização de cadastro e orientações para a utilização do aplicativo da empresa.

“Esta ação visa viabilizar o acesso aos serviços dos parceiros, com o diferencial de oferecermos um atendimento mais adequado, acessível e ágil aos nossos beneficiários que, em sua maioria, são pessoas idosas ou com deficiência”, destacou o gerente de Previdência da Manausprev, Caio Andrade.

O aposentado Antenor Vieira aprovou a ação. Além de renovar a credencial de estacionamento, aproveitou para emitir a da esposa. “Muito bem-vinda esta ação, porque temos uma exclusividade, já que não envolve outros públicos. Não foi preciso passar horas para ter o atendimento e fora o local que também é mais centralizado”, enumerou.