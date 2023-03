Maninhos e maninhas vem aí o Festival Paraense

O festival mais arretado da região Norte retorna à Manaus, realizado pela Mode On Eventos, o “Festival Paraense” acontecerá nos dias 31 de março, 01 e 02 de abril, a partir a das 17h, no Espaço Via Torres, localizado na rua Visc. de Pôrto Seguro, Cidade Nova. Este ano de 2023 o evento traz muitas novidades para o público. Que a culinária paraense é um sucesso, disso ninguém tem dúvida, por isso o espaço já está confirmado e a população poderá contar com um evento temático a ser explorado. O valor do ingresso é simbólico de R$ 10 reais, que será revertido ao Pró-menor Dom Bosco.

O Festival contará com uma estrutura diferenciada com barracas de comida paraense, mais foodtrucks e foodbikes. O espaço ainda apresentará outras diversificações que deixarão o evento completo, como por exemplo: stands de artesanato e lojas com vários produtos (sandálias, Bolsas, Roupas, Bijouterias, Quadros, Artigos de decoração) com valores bem acessíveis. O evento também terá um espaço dedicado ao Círio de Nazaré, com a presença da imagem da santa Nossa Senhora de Nazaré.

Para embalar os dias de festas terão as bandas paraenses, um paredão paraense para apresentações variadas, danças paraenses e um espaço kids com infláveis, pula pula, touro mecânico, tiro-alvo, pescaria, piscina de bolinha; e um bar que contará com uma estrutura voltada aos amantes da cerveja para melhor atender as perspectivas no geral.

As barracas de comida apresentarão os pratos mais tradicionais do cardápio, por isso estarão presentes maniçoba, tacacá, açaí, arroz paraense, farofa de camarão, pato no tucupí entre outros que fazem parte da regionalização. E cada barraca terá que ter por obrigatoriedade um prato paraense. Os pratos serão vendidos com valores a partir de R$ 5 até R$ 35.

Concurso do melhor prato paraense

Para dar um ar mais atrativo os pratos apresentados pelos chefes de cozinha de cada barraca, serão degustados por uma comissão de jornalistas e digital influencers, durante os dois dias, para a escolha do melhor do festival. Os critérios avaliados serão: Harmonia, Apresentação, Sabor e Aroma.

Quer ter um espaço no evento?

Seja um expositor, ganhe com o do bazar ou tenha até um espaço gastronômico, entre em contato com o comercial da empresa realizadora, Mode On, pelo telefone (92) 98147-5568. Para mais informações pelo contato (92) 98590-0016 e aproveite e siga as redes sociais da Mode On, pelo Instagram: @modeoneventos e

Facebook: Mode On Eventos.