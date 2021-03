Mansão de Paolla Oliveira pega fogo após pane elétrica

Paolla Oliveira compartilhou com os fãs uma notícia ruim neste sábado (13): sua mansão no Rio de Janeiro pegou fogo na noite de sexta (12) após uma pane elétrica. A atriz afirmou que está bem, assim como sua tia e os animais de estimação que moram com ela. “Está sendo um dia difícil”, relatou em depoimento nas redes sociais.

“Ontem, tarde da noite, tive a notícia de um incêndio, aparentemente causado por uma pane elétrica, que atingiu minha casa. Resolvi fazer esse post primeiro para dizer que está tudo bem comigo, com a minha tia e meus bichinhos companheiros”, disse ela, que publicou duas fotos para mostrar os danos nas instalações do imóvel.

Segundo o relato da artista de 38 anos, o prejuízo não foi maior porque os vizinhos perceberam as chamas e ajudaram a conter o fogo, e o Corpo de Bombeiros também chegou rápido ao local. “Existem anjos em todos os lugares”, disse a atriz, antes de fazer um alerta para os cuidados com o sistema elétrico.

“Fica aqui meu apelo para que todos prestem atenção às instalações de eletricidade e possíveis focos de incêndio em suas casas e estabelecimentos”, comentou a artista.

O episódio fez a intérprete da policial Jeiza em A Força do Querer refletir sobre a vida. “A vida tem batido forte em dizer que não conseguimos controlar as adversidades e suas provações. O que nos resta é sermos resilientes e firmes pra seguir da melhor maneira possível. Sempre procurando se agarrar no que de bom esta à nossa volta. Sempre tem”, refletiu.

Fonte: UOL