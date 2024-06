Manutenção reforça segurança em voos noturnos no Aeroporto de Parintins

A Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) do Governo do Amazonas realizou a manutenção corretiva e substituição de equipamentos na pista do Aeroporto Regional Júlio Belém, a fim de garantir a segurança dos voos noturnos, realizados apenas no período do Festival de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus). A festa acontece nos dias 28, 29 e 30 de junho.





Os serviços fazem parte da revitalização, que está sendo feita pelo Estado no aeroporto, para melhorar as operações e o atendimento aos usuários. De acordo com o secretário da UGPE, Marcellus Campêlo, a manutenção dos equipamentos foi realizada conforme as necessidades apontadas pela inspeção da equipe da Aeronáutica.

“As operações noturnas no aeroporto só acontecem no período do Festival, por isso a necessidade de se fazer essa checagem e manutenção dos equipamentos que possibilitam o pouso e decolagem de voos noturnos nessa época, em Parintins”, observa o secretário.

Além disso, segundo Campêlo, a revitalização do aeroporto inclui a ampliação da sala de embarque de 80 para 160 lugares, melhoria do sinal de internet Wi-Fi, instalação de totens para carregadores de celulares, ampliação e adequação dos banheiros do saguão para Pessoas com Necessidades Especiais (PNE), ampliação do restaurante e construção de três novas passarelas para embarque e desembarque.

Serviços

Na parte dos equipamentos de pista, a UGPE realizou a substituição do transformador responsável pelo balizamento de pista noturno, e VASIS, um sistema de indicação por meio de luzes que auxilia o piloto a obter um ângulo correto para o pouso.

Também foi realizada a manutenção corretiva na placa de controle de brilho do Regulador de Corrente Constante (RCC), além da substituição de oito baterias solares e dois controladores de cargas CX40-48V, equipamentos necessários para carregar as baterias da Estação Meteorológica Automática (ERAA), que permitem o acesso a informações sobre as condições do tempo no período noturno.