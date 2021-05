Maranhão registra primeiros casos da variante indiana

O Estado do Maranhão registrou os primeiros 6 casos de covid-19 no Brasil provocados pela variante B.1.617 do coronavírus, detectada pela primeira vez na Índia. Na 6ª feira (15.mai.2021), um paciente indiano, de 54 anos, deu entrada em um hospital da rede privada de São Luís. Ele é tripulante do navio Mv Shangon Da Zhi, ancorado no Estado e segue em quarentena desde 6ª feira. A informação é do jornal O Globo.

Depois da notificação do 1º caso, outros 14 tripulantes testaram positivo para a doença. Em coletiva de imprensa, Carlos Lula, secretário de Saúde do Maranhão, disse que foi possível fazer o estudo genômico em 6 infectados, confirmando a presença da cepa indiana. Os outros 8 tinham a carga viral muito baixa e não foi possível fazer.

Os tripulantes estão isolados e o navio não tem permissão para atracar em solo maranhense. Segundo o secretário, 3 pacientes saíram do navio para receber atendimento de saúde. As outras 100 pessoas que tiveram contato com eles serão isoladas e testadas.

Segundo a reportagem, o governo estadual informou no domingo (17.mai) que foi notificado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) sobre os sintomas e a hospitalização do paciente.

Um teste já havia confirmado o diagnóstico, mas ainda não havia sido identificada a cepa do coronavírus que causou a doença no tripulante.

VOOS RESTRITOS

Em 14 de maio, a Casa Civil da Presidência da República publicou uma portaria que restringe os voos vindos da Índia para o Brasil, exceto os transportadores de carga. A medida busca evitar a propagação da variante do novo coronavírus identificada no país asiático.

CEPA INDIANA

Em 10 de maio, a OMS (Organização Mundial da Saúde) disse que a variante indiana tem risco de maior transmissibilidade e características que podem tornar as vacinas menos eficazes. Segundo a organização, a cepa já foi identificada em pelo menos 17 países.

Fonte: Poder 360