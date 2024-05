Marcelo promove um jantar e vê reunida a ‘história viva do PT’ do Amazonas

Marcelo Ramos fez ontem (13/05) o que poderia ser, e foi, o primeiro jantar de consolidação da união de todos as figuras históricas, em décadas de existência da legenda no Estado.





Ele abriu um baú com “cheiro de conservação”, em uma peixaria famosa de Manaus e de lá retirou brilhantes personagens da história viva do partido no Amazonas, para mostrar que a juventude pode e deve se fundir às experiências do passado, para que se possa ter um futuro brilhante, de sucesso.

Desde a reunião do Pró-PT, nos anos 2.000, na antiga Universidade do Amazonas (UA), na Avenida Airão com Afonso Pena, que os fundadores do PT no Estado não se reuniam para trocar ideias, relembrar o passado e nem para planejar outras investidas em novos projetos políticos como agora, com Marcelo Ramos.

Os professores Marcos Barros, Marilene Correa os cientistas, sociólogos, políticos e artistas Felix Valois, Célio Cruz, Waldemir Santana, Bepi Cirino, João Pedro, José Ricardo, Lúcio Carril, Ricardo Moraes, Socorro Papoula, Iraildes Caldas, José Evangelista Torres (Torrinho), Edneia Dias, Izane Barros, Norberto Melo, Ângela Galvão, Otoni Mesquita e pelo menos mais uns 10 nomes da safra posterior aos ‘mil filiados’, mas que foram contundente para a história do PT amazonense.

Saúde

Importante frisar a saúde deste grupo, que aplaudiu a decisão de Marcelo Ramos em reunir a base da fundação do partido no Estado, dando voz aos “sábios velhinhos”, ouviu a experiência e agora vai levar o conhecimento de décadas, para a juventude se incentivar para este novo momento do PT Amazonense.

Agregador

Marcelo Ramos chega agregando, reunindo e consolidando um projeto de governo moldado nos princípios básicos defendidos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é a combinação entre crescimento econômico, desenvolvimento sustentável e inclusão social, com distribuição de renda, ampliação do emprego e redução da pobreza.

“Foi bom demais”, diz Bepi Cirino, tanto pelas boas vindas dele ao grupo, como pelo reencontro, que pode trazer de volta os ‘valorosos velhinhos do partido’ para as ruas, para fazer política partidária novamente, sem divisionismo e sem os velhos ranços que tantas vezes deixou os fundadores entristecidos e desanimados.

Enfim, Marcelo é a indicação do mais histórico de todos os integrantes do PT no Brasil: o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e uma costura bem feita do presidente municipal da legenda, Valdemir Santana. Vamos respeitar.