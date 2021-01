Dos 513 deputados federais, somente 40 marcaram presença nas 93 sessões plenárias realizadas pela Câmara Federal no ano passado. O deputado federal do Amazonas, Marcelo Ramos, aparece na lista, que é feita pela plataforma Congresso Em Foco.

Desde março de 2020, as sessões foram feitas de maneira remota por conta da pandemia. O número de sessões feitas no ano passado é quase o dobro do registrado em 2019.

Outro deputado da bancada amazonense que obteve boa assiduidade foi Sidney Leite (PSD).