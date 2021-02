Marcelo Ramos é favorito a primeiro vice-presidente da Câmara Federal

Após a vitória de Arthur Lira para a presidência da Câmara dos Deputados, o deputado federal Marcelo Ramos assume a posição de favorito ao cargo de 1º vice-presidente da casa. Lira foi eleito com 302 votos.

Desde 1982 o Amazonas não tem um deputado na mesa diretora, quando Joel Ferreira (MDB) na suplência da Segunda Secretaria da Câmara Federal.

Joel Ferreira, assim como Marcelo Ramos era advogado. Ele exerceu o mandato entre 1971 a 1983, consecutivamente. Ele faleceu em 2015. Cabe agora, se confirmar o favoritismo, a Marcelo Ramos trilhar esse caminho e entrar para a história do Amazonas como político revelação.

“Tenho orgulho de honrar o povo amazonense nesse momento de tanto sofrimento, com pessoas desempregadas e comerciantes com seus estabelecimentos fechados”, afirmou Marcelo Ramos.

Ainda de acordo com o parlamentar, se eleito for, ele irá trabalhar com mais responsabilidade para diminuir as dificuldades enfrentadas pelos amazonenses. “Sempre trabalhei para honrar a confiança que o povo depositou em mim como Deputado Federal. Sendo eleito vice presidente da Câmara, seguirei levando nossa voz para todo o Brasil”, ressaltou.

Arthur Lira é deputado federal pelo PP-AL. Ele ficará no comando da Câmara dos Deputados no biênio 2021-2022.