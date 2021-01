Marcelo Ramos será 1º vice-presidente da Câmara, independente de Arthur Lira vencer

Com uma imagem bem avaliada no cenário federal, o deputado Marcelo Ramos (PL-AM) está próximo de uma vitória para a 1ª vice-presidência da Câmara. O trunfo pode ser alcançado mesmo que o cabeça de chapa, Arthur Lira, não vença a eleição para a presidência da Casa.

De acordo com fontes em Brasília, Marcelo Ramos é bem visto, tem bastante visibilidade na Câmara. Além disso, ele consegue resolver grandes impasses entre os demais parlamentares e isso tem garantido popularidade, transito e votos.

Conforme o regimento interno, as eleições para a presidência da Câmara Federal está previsto para ocorrer no próximo dia 1° de fevereiro, por volta das 20h, em seguida, as eleições para a mesa-diretora da casa. Nesse momento, Marcelo Ramos está em fase de conversas com os outros deputados para fechar as negociações, que irão lhe garantir a votação necessária.

O parlamentar do Amazonas começou a ter destaque no cenário federal durante a Reforma da Previdência. A visibilidade cresceu ao assumir a presidência da Comissão que analisa a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da prisão em segunda instância.

Ramos também chegou a ser apontado como forte aliado de Rodrigo Maia, atual presidente da Câmara dos Deputados. Com a proximidade, ele passou a ser cotado para assumir o comando da casa.

Mesa

Estão na disputa Alexandre Frota (PSDB-SP), André Janones (Avante-MG), Arthur Lira (PP-AL), Baleia Rossi (MDB-SP), Capitão Augusto (PSL-SP), Fábio Ramalho (MDB-MG), General Peternelli (PSL-SP), Luiza Erundina (PSol-SP) e Marcel Van Hattem (Novo-RS.

A Câmara dos Deputados instalou no Salão Verde cabines de votação para a eleição da Casa, que será realizada, presencialmente, na próxima segunda-feira, 1º de fevereiro. Estão sendo preparadas 21 cabines, e a votação está prevista para começar por volta das 20h.