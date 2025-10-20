Marco Cultural: Prefeitura de Parintins inaugura Casa da Cultura Mestre Jair Mendes

Cultura, arte e reconhecimento ao talento do povo parintinense marcaram o sábado (18), quando Parintins viveu um dos maiores momentos de valorização da produção artística local. A Prefeitura inaugurou a Casa da Cultura Mestre Jair Mendes e o Complexo Cultural Professora Alzira Saunier, em uma cerimônia que reuniu autoridades, artistas e a população. Localizado em um ponto emblemático da cidade, o novo espaço foi entregue pelo prefeito Mateus Assayag e pela vice-prefeita Vanessa Gonçalves, consolidando um marco histórico, político e cultural para o município.





A obra, paralisada desde a década de 1990, foi finalmente concluída na atual gestão. O ato contou com a presença dos senadores Eduardo Braga e Omar Aziz, dos deputados federais Saullo Vianna e Pauderney Avelino, da deputada estadual Mayra Dias e do ex-prefeito Bi Garcia, além de lideranças locais e representantes da classe artística e os familiares de Alzira Saunier e Jair Mendes.

“É um momento histórico que a gente vive. Aqui em Parintins se pratica cultura. Somos o berço cultural do Amazonas e, ouso dizer, do Brasil e do mundo. Por isso, é uma noite tão especial para todos nós. A Casa da Cultura não é apenas um prédio, mas um retrato da nossa história, das manifestações folclóricas e culturais que formam a alma da nossa ilha”, declarou o prefeito Mateus Assayag.

Após cumprir agenda na zona rural, o senador Omar Aziz destacou o empenho da administração municipal. “Mateus e Vanessa estão fazendo um ótimo trabalho. Chegamos aqui e encontramos uma obra grandiosa, que vai fortalecer ainda mais a rica cultura parintinense”, afirmou.

O senador Eduardo Braga, autor de diversas emendas destinadas ao município, também exaltou a revitalização da obra. “O povo de Parintins tem vocação para a cultura. Hoje, a cidade recebe um verdadeiro templo em homenagem a quem faz arte. E nada mais justo do que homenagear o grande mestre Jair Mendes, que tanto representou o talento parintinense”, disse.

Espaço de cultura e arte

A Casa da Cultura Mestre Jair Mendes integra o Complexo Cultural Professora Alzira Saunier, que também inclui a Praça Tsukasa Uyetsuka e outros prédios de arte que estão sendo revitalizados. O novo prédio foi totalmente reconstruído, com ambientes administrativos, técnicos e de exposição. O espaço dispõe de salas de exposições, pinacoteca, sala de literatura, salão de eventos, auditório, camarins, banheiros, salas administrativas, setor audiovisual e áreas externas para atividades culturais.

Para o deputado federal Saullo Vianna, o novo equipamento cultural impulsionará o turismo e a economia local. “Parintins tem uma forte rota turística, e a Casa da Cultura será um ponto de visitação que exalta a arte e o talento da nossa gente”, ressaltou.

O artista Ray Santos, que acompanhou o início e a interrupção da obra nos anos 1990, emocionou-se ao ver o sonho concretizado. “Essa Casa da Cultura foi abandonada por muito tempo. Sonhamos com esse espaço, e hoje é uma felicidade enorme vê-lo pronto e entregue ao povo”, contou.

A artista Dayane Santos também comemorou a requalificação do espaço, que, mesmo em ruínas, abrigou manifestações culturais ao longo dos anos. “Sempre vi a Casa da Cultura como uma ruína, mas um lugar simbólico. Agora, com toda essa estrutura, ela representa um novo começo, um recomeço para a cultura de Parintins”, afirmou.

O prefeito Mateus Assayag encerrou destacando o simbolismo da entrega. “Concluir e entregar a Casa da Cultura foi um desafio e, ao mesmo tempo, uma missão de amor. Essa obra representa o respeito que temos pelo nosso povo e pela nossa história. Cada parede, cada detalhe, foi pensado com carinho para expressar o sentimento cultural do parintinense”, concluiu.