Maria do Carmo comenta que quanto mais batem nela nas redes sociais, mais ela cresce

‘Igual massa de pão, quanto mais batem mais cresço’: Maria do Carmo comenta ataques e manda recado para ‘velha política’





Consolidada como opção de mudança contra grupos que há anos dominam a política do Amazonas, sem que a vida da população melhore, a Professora Maria do Carmo, que é pré-candidata ao Governo do Estado pelo Partido Liberal, mandou um recado aos seus opositores nesta terça-feira, 29/7, em um vídeo publicado em suas redes sociais.

“Sou que nem massa de pão, quanto mais batem, mais eu cresço”, disparou a Professora ao mencionar os constantes ataques a sua imagem. “Ninguém aguenta mais esse tipo de político que se acha acima das pessoas.

Que se acha sempre mais inteligente e mais esperto do que a população que ajudou a elegê-lo. Chega de tanto desrespeito com quem mais precisa da ajuda do poder público para ter uma vida digna”, completou Maria do Carmo.

Segundo a pré-candidata, seis de cada dez pessoas querem mudança na política do Amazonas. “É por isso que a nossa pré-candidatura, já apoiada publicamente por Bolsonaro e Michelle, incomoda tanto essa ‘velha’ política”, destacou ao reforçar que continuará ouvindo as pessoas e pensando em soluções reais para os problemas da população.

“A minha experiência me trouxe até aqui. Daqui pra frente, é a minha vontade de mudar que vai nos levar adiante”, finalizou Maria do Carmo.

Assessoria MC