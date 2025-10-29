Maria do Carmo fala de operação contra o tráfico no Rio e critica omissão do Amazonas

‘Quando o Estado age com firmeza, o crime morre’, diz a pré-candidata ao Governo do Amazonas, Maria do Carmo, sobre a operação contra o tráfico no Rio de janeiro e aproveita para criticar omissão do governo do Amazonas no combate ao crime e a segurança no Estado





Destaque em todo o país, a operação de combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado realizada pelo Governo do Rio de Janeiro, na última terça-feira, 28/10, acendeu o debate sobre o domínio das facções e do narcotráfico em todo o país.

“A operação no Rio foi um recado claro: quando o Estado age com firmeza, o crime morre”, avaliou a pré-candidata ao Governo do Amazonas Professora Maria do Carmo (PL).

A pré-candidata parabenizou a iniciativa e a coragem dos policiais do Rio de Janeiro e criticou o atual cenário de abandono da segurança no Amazonas, onde policiais estão se promoçãos, data base e até fardamento.

A pré-candidata foi firme em dizer que segurança não se negocia. “Vamos mostrar que o povo quer ordem, respeito e coragem para enfrentar o crime. Quer ter o direito andar na rua com liberdade, sem bandido roubar seu celular. Quer ter segurança. É isso que a gente vai dar para as pessoas, não para os bandidos. Com bandido é tolerância zero!”, finalizou.

O posicionamento completo pode ser visto no perfil da Professora Maria do Carmo no Instagram (@mariadocarmoseffair).

Assessoria MC