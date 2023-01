Marinha do Brasil abre Concurso Público de Admissão ao Colégio Naval

Estão abertas as inscrições para o Concurso Público de Admissão ao Colégio Naval (CPACN), instituição militar de Ensino Médio da Marinha do Brasil, localizada em Angra dos Reis no Estado do Rio de Janeiro. São disponibilizadas 131 vagas, 12 destinadas para o sexo feminino e 119 para o sexo masculino. Os interessados devem ter o Ensino Fundamental completo, ter entre 15 anos e menos de 18 anos no dia 30 de junho de 2024, entre outros requisitos presentes no edital.

As inscrições podem ser realizadas no período de 13 de fevereiro a 12 de março na página do Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha (SSPM): www.ingressonamarinha.mar.mil.br. Os candidatos deverão acessar este endereço eletrônico, preencher o formulário, imprimir o boleto referente à taxa de inscrição de R$ 100,00 e pagá-lo até dia 16 de março de 2023, no horário bancário do Estado em que reside.

Ao ingressarem no Colégio Naval, os alunos recebem a formação do Ensino Médio, reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), e a Formação Militar-Naval. O curso é gratuito e, além disso, os estudantes ainda recebem uma remuneração mensal de R$ 1.398,30. No Colégio Naval, os alunos recebem uniforme, alimentação e as assistências médica, odontológica, psicológica, social e religiosa.

Etapas do concurso:

O concurso será realizado por meio de provas objetivas, a serem realizadas em dois dias

consecutivos, previstas para os dias 20 e 21 de maio. As provas escritas serão das disciplinas de Matemática,

Português, Estudos Sociais, Ciências e Inglês.

Além disso, os aprovados nesta etapa serão convocados para os Eventos Complementares (EVC):

– Verificação de Dados Biográficos (VDB);

– Inspeção de Saúde (IS);

– Teste de Aptidão Física de Ingresso (TAF-i);

– Avaliação Psicológica (AP);

– Verificação de Documentos (VD);

– Procedimento de Heteroidentificação Complementar à Autodeclaração (PH).