Marinha do Brasil anuncia a Operação Parintins 2024

A Marinha do Brasil, por meio do Comando do 9º Distrito Naval, está realizando a Operação Parintins, executada todos os anos, com objetivo de contribuir com a segurança do tráfego aquaviário e a salvaguarda da vida humana nos rios durante o Festival Folclórico de Parintins.





Coordenada pela Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental (CFAOC), a operação está realizando vistorias especiais em embarcações que passarão pelo município de Parintins-AM durante a festividade, e ainda contará com Postos de Fiscalização no trajeto até a cidade.

O Capitão dos Portos da Amazônia Ocidental, Comandante Carvalhaes, concederá entrevista sobre o assunto no dia 29 de maio, às 10h, na Náutica Marina Tauá, localizada na Rua Litorânea, 635, Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus.

No local, cerca de 40 embarcações de médio e pequeno porte serão vistoriadas pela Marinha. Os veículos de imprensa interessados na cobertura deverão confirmar a presença pelo e-mail [email protected], até às 11h do dia 28 de maio.