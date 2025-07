Marinha do Brasil mapeia trecho crítico do Amazonas antes do período seco

Em continuidade ao Plano de Ação conduzido pelo Comando do 9° Distrito Naval para o período de seca na Amazônia Ocidental, o Navio Hidroceanográfico Fluvial (NHoFlu) “Rio Branco”, subordinado ao Centro de Navegação e Hidrografia do Noroeste (CHN-9), realizou, no período de 15 a 25 de julho, levantamento hidrográfico nas proximidades da foz do Rio Madeira, no Rio Amazonas.





A região é considerada um trecho crítico à navegação, devido ao acúmulo de sedimentos trazidos pelo Rio Madeira que se depositam no leito do Rio Amazonas, formando um banco de areia, que dificulta a navegação.

Em 2024, o trânsito de navios de grande porte foi interrompido no trecho. Para evitar o desabastecimento de Manaus (AM), incluindo a chegada de insumos para a Zona Franca, terminais portuários temporários tiveram que ser montados em Itacoatiara (AM) para a atracação dos navios, com suas cargas sendo transportadas por modal terrestre entre as duas cidades.

O levantamento hidrográfico da região identificará o canal navegável no trecho, garantindo a segurança da navegação e permitindo a continuidade do fluxo de navios durante o período da estiagem.