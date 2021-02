Marinha resgata homens à deriva em cima de geladeira no Rio Amazonas

A Marinha resgatou três homens que estavam à deriva em cima de geladeira no Rio Amazonas. O fato ocorreu próximo a Santarém (PA), após o naufrágio da embarcação em que viajavam.

Enquanto, o resgate aconteceu nesta quarta-feira (03), quando os navios da Marinha passavam pela região.

Essas embarcações fazem a segurança da balsa que transporta um tanque com 90 mil m³ de oxigênio líquido que atenderá os hospitais de Manaus.

Segundo o G1 Santarém, os homens flutuaram sobre o casco de uma geladeira e a porta dela, por cerca de três horas até a chegada de socorro.

A Marinha resgatou as pessoas, com apoio do Navio-Patrulha (NPa) “Pampeiro” e uma embarcação orgânica do Navio-Patrulha Fluvial “Roraima”.

Foto: BNC