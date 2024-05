Mascarada, Madonna surpreende ao ensaiar no palco do show em Copacabana

Madonna brilhou nesta quinta-feira (2) ao subir no palco que a receberá em seu aguardado show neste sábado (4) em Copacabana, como parte da “The Celebration Tour”.





Vestida com trajes pretos e uma marcante máscara verde fluorescente, a cantora encantou a plateia ao entoar seus grandes sucessos, como “Nothing Really Matters”, “Live to Tell”, “La Isla Bonita” e “Burning Up”. Os fãs, em êxtase, ovacionaram a diva do pop.

Durante a performance de “Live to Tell”, o palco ganhou projeções em homenagem a Betinho e Cazuza, um momento significativo do show que recorda as vítimas da AIDS. Madonna, em sua atuação envolvente, até se deitou em um banco improvisado, conectando-se ainda mais com o público em um momento memorável.

Fonte: g1