Mateus Assayag anuncia conquista de policlínica de grande porte para Parintins

A Prefeitura de Parintins conquistou, junto ao Governo Federal, a construção da primeira policlínica de grande porte do município por meio do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2025), do presidente Lula. O anúncio foi feito pelo prefeito Mateus Assayag durante programa de rádio no final de semana.





Em sua fala, o prefeito destacou a atuação das secretarias na captação de recursos. Segundo ele, a equipe sediada na Secretaria de Saúde, coordenada pelo secretário de saúde, Clerton Rodrigues, e pela assessora técnica Nara Koide, vem sistematicamente atualizando o cadastro e apresentando novas demandas.

“Esse ano cadastramos no PAC 2025 do Governo Federal algumas unidades novas e, ontem, saiu a seleção. Estou muito satisfeito, muito feliz mesmo, porque fomos selecionados. Parintins foi selecionado para ter a primeira policlínica de grande porte”, afirmou Mateus. Ele ainda ressaltou que, dentro das tratativas previstas para o final do ano, espera que a obra tenha início em 2026.

“Vai ser um ganho gigantesco para a qualidade da saúde ofertada à população e para a quantidade de serviços oferecidos. A partir de 2026, Parintins ganha uma policlínica de grande porte, com mais saúde e maior atendimento para toda a nossa população”, completou o prefeito.

Segundo o secretário de saúde Clerton Rodrigues, o trabalho tem sido resultado de planejamento e execução firme da gestão do prefeito Mateus Assayag e da vice Vanessa Assayag. “Os investimentos em saúde, seja na ampliação da atenção básica, seja em equipamentos e capacitação de profissionais, têm sido expressivos”, salientou.