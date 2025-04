Mateus Assayag faz balanço positivo da gestão e anuncia novos investimentos em Parintins

Ao completar 100 dias à frente da Prefeitura de Parintins, o prefeito Mateus Assayag promoveu uma Coletiva de Investimentos nesta quinta-feira, 10, no Centro do Idoso Pastor Lessa, apresentou números das principais ações, os resultados da gestão municipal, os investimentos e o planejamento estratégico para novas obras e atividades futuras.





Acompanhado da vice-prefeita, Vanessa Gonçalves, secretários, dos vereadores Telo Pinto e Azamor Pessoa, o prefeito fez um balanço do trabalho, apontou as conquistas, os desafios e elencou os avanços na educação, saúde, infraestrutura, cultura, turismo, trânsito e demais pastas que pautaram os esforços da administração e seguirão recebendo atenção prioritária.

“Os 100 dias para nosso governo foram, sem dúvida, muito satisfatórios, tivemos números positivos na saúde, no trânsito, na assistência social, números positivos também com avanços na infraestrutura da cidade. São 100 dias realmente de muita felicidade para se comemorar. Por isso nós estamos desde hoje até o domingo, com quatro dias de entregas importantes para a população”, avaliou Assayag. Ele exaltou os dirigentes das pastas e os parceiros que engrandecem a gestão com suas emendas como a deputada Mayra Dias, o deputado Saullo Viana, os senadores Omar Aziz, Eduardo Braga e Plínio Valério.

A vice-prefeita Vanessa Gonçalves comemorou os 100 dias e agradeceu o apoio dos servidores municipais, governo federal e estadual e dos deputados federais, estaduais e senadores que contribuíram com os avanços. “Precisamos avançar cada vez mais, é isso que eu e o Mateus, nós estamos sempre em busca de investimentos. A gente agradece a todos os parceiros que contribuíram nos 100 dias e queremos trabalhar muito mais por nossa cidade”, comentou.

Ao detalhar os avanços, Mateus Assayag enumerou os destaques das principais pastas nos primeiros 100 dias.

Na saúde, o expressivo número de 390 mil atendimentos e procedimentos foram realizados em toda rede. Assayag inaugurou a Central de Assistência Farmacêutica (CAF), construiu a nova Casa de Saúde do Macurani, inaugurou o Ponto de Telessaúde e Telecardio na Valéria, realizou a primeira nefrectomia por videolaparoscopia, cirurgias bariátricas e ampliou o atendimento noturno em UBS’s.

Um dos resultados com maior eficiência foi no trânsito, com nenhum óbito por acidentes graves. “Nós reduzimos os índices drasticamente graças às ações da Prefeitura para conscientizar cada vez mais as pessoas, educar para o uso do capacete. Infelizmente nós temos que fazer fiscalização e operações do trânsito com a EMTT e parceria da Polícia Militar, do juizado e outros cinco parceiros. O trânsito é uma ação coletiva, a Prefeitura faz sua parte cobrando, mas todos devem seguir as regras obrigatórias”, salientou o prefeito.

Na educação foram destaques a contratação de 1.792 servidores para atuarem em escolas por meio de processo seletivo e o pagamento de precatórios do FUNDEF, injetando mais de R$ 14 milhões na economia local no mês de fevereiro.

Ampliando a infraestrutura, várias obras de escolas, castelos d’água e reformas avançam em várias frentes. A operação tapa buraco atendeu vários bairros e prosseguem as obras do Muro de Arrimo em parceria com o governo federal, por meio de emenda do senador Omar Aziz.

Como prioridade, a administração concentra atenção à revitalização da pista do Aeroporto Júlio Belém para garantir melhores condições para operação de voos com aeronaves de grande porte. O prefeito ressaltou os esforços e as reuniões realizadas com o alto Comando da Aeronáutica para o restabelecimento total das operações aéreas.

Com o trabalho humanizado, a assistência social tem papel fundamental e só nos primeiros meses do ano somou mais de 45.460 atendimentos nos diversos programas, ações e órgãos municipais.

Reafirmando a vocação do município para o turismo, Parintins foi inserida no Calendário Nacional de Eventos e na temporada de transatlânticos recebeu treze navios, 10.793 turistas na sede e 5.346 na Serra da Valéria. A temporada movimentou cerca de R$ 1,5 milhão em venda de artesanato e R$ 130 mil de City Tour com a Associação dos Tricicleiros Turísticos de Parintins.

No setor cultural, com o olhar atencioso para a cultura e o turismo, a realização do Carnailha/Carnaboi 2025, se consolidou como o melhor carnaval do Amazonas e atraiu mais de 40 mil foliões, entre o povo da ilha e visitantes. As políticas e ações das leis de fomento e incentivo à cultura estão chegando à população beneficiada com vários projetos.

Desde os primeiros dias da gestão, mutirões de limpeza atenderam bairros da cidade, estendendo o serviço para áreas da Vila Amazônia, Distrito do Mocambo e Caburi. Todos os 1.300 servidores receberam Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), fardamentos, capas de chuva, luvas e botas de couro.

A Prefeitura de Parintins reciclou mais de 10 toneladas de lixo através da Coleta Seletiva, numa clara demonstração de cuidado com o meio ambiente. As ações se estendem a Manaus, onde a Representação de Parintins contemplou mais de 2,5 mil parintinenses em situação de vulnerabilidade com assistência social, condução médica, inclusão social, transporte, cestas básicas e cerca de 1,5 mil emissões de passagens.

Priorizar o desenvolvimento das crianças por meio do esporte e lazer é uma das prioridades da gestão que promove e mantém vários projetos, colônias de férias, academia ao ar livre, jogos escolares e campeonatos de futebol e voleibol.

No setor produtivo, mais de 400 agricultores familiares parintinenses participam do edital de Pagamentos por Serviços Ambientais do Projeto Floresta + Amazônia – Conservação. Eles receberam recursos do Fundo Verde do Clima, com valores de R$ 1.500,00 a R$ 28 mil, por manterem a vegetação nativa em áreas até 320 hectares.

Investimentos

O prefeito Mateus Assayag anunciou um pacote de obras e investimentos para atender todas as áreas e melhorar a qualidade de vida da população. Entre os destaques está o lançamento do PAAP – Programa de Aquisição de Alimentos Parintins, com recursos da própria Prefeitura, para atender a agricultura familiar. O município também recebe recursos e já articula novo orçamento para o PAA federal para compra de alimentos.

Outros programas de relevância social e de apoio ao esporte e geração de renda foram apresentados como o Programa Campeões do Futuro e os editais de Campeonatos Esportivos, Eventos Culturais, Eventos Sociais e Festivos, Programa de Capacitação Continuada dos colaboradores, Escola Municipal de Turismo e Cultura, Escola de Capacitação do Jovem Empreendedor, Programa de Inclusão dos Jovens no Mercado de Trabalho.

Para obras e investimentos, o prefeito anunciou a construção do Campo de futebol da Vila Olímpica, da Pista de Atletismo da Vila Olímpica, do Espaço Esportivo, Comunitário do Bairro da União, do Complexo de Esporte da Praça dos Bois, Ginásio do Mocambo, Ginásio da Vila Amazônia, Implantação de Campos de Futebol Iluminados na zona rural, conclusão do Ginásio do Colégio do Carmo, retomada da obra e conclusão do Ginásio da Comunidade do Macurani.

Para a área da saúde, os anúncios contemplam a construção da Maternidade do Baixo Amazonas, UBS Caburi, UBS Mocambo, Centro Especializado de Reabilitação IV, Unidade de Regulação de Emergência SAMU, Oficina Ortopédica, reforma e modernização do Hospital Jofre Cohen – 1ª etapa, implantação de Casas de Saúde em Comunidades Rurais com Telessaúde (09), reforma e ampliação da UBS da Comunidade Bom Socorro Zé Açu e da UBS da Vila Amazônia.

Mais investimentos vão atender a área da educação com a conclusão da Escola de 12 salas do bairro Paulo Corrêa, da Escola de 12 salas do Bairro União e Escola da Comunidade Boa Vista do Itaboraí, construção da Escola da Comunidade Paraná Espírito Santo do Meio, da Escola da Comunidade do Saracura, da Escola N. S. das Graças do Limão, reforma da Escola Minervina Reis na Comunidade Bom Socorro do Zé Açu, reforma e ampliação da Escola da Comunidade Gregoste, da Escola da Comunidade Juruá, construção da Escola da Comunidade Sagrado, construção da Escola da Comunidade do Quebrinha, conclusão da Escola da Comunidade Nazaré do Zé Açu, reforma e modernização da Escola da Comunidade Paraíso no Zé Açu, melhoria da frota do transporte escolar.

Para a área de Assistência Social, Mateus Assayag anunciou a reforma e Modernização da Estação Cidadania, construção do CRAS do Pascoal Allágio, reforma e modernização do CRAS Paulo Corrêa, compra de ônibus, veículos e equipamentos de apoio para a Assistência Social, construção de unidades habitacionais em parceria com governo federal.

Boas notícias para a cultura e turismo chegam com o anúncio de que o governo municipal fará a conclusão da Casa da Cultura e vai implantar Pontos de Cultura na cidade. Também fará ampliação do Projeto Música na Praça, valorização dos artistas e fazedores de cultura por meio de editais de incentivo. Além disso, os investimentos criam nova infraestrutura turística na cidade e na zona rural para estimular o turismo na Vila Amazônia.

A Produção Rural ganhará reforma e modernização do Mercado da Francesa, adequação do Mercado Chicão Garcia, adequação do Mercado Zezito Assayag, conclusão do Mercado Luiz Gonzaga, revitalização da Expopin, ampliação das patrulhas agrícolas e de técnicos para avançar na produção rural do município.

A infraestrutura terá urbanização da Rua Larga do Bairro União, construção do Muro de Arrimo da Praça Digital, Muro de Arrimo da Orla da Cidade, conclusão do Recapeamento da Sede da Vila Amazônia, Pavimentação da Estrada da Vila Amazônia, pavimentação da Estrada Mocambo-Caburi-Monte Sinai, recapeamento da Pista de Pouso de Decolagem do Aeroporto Júlio Belém, melhorias no Aterro Controlado, manutenção e pavimentação gradativa do Sistema Viário da cidade e da zona rural.

Para melhorar o Abastecimento de Água e Saneamento Básico, estão previstos perfuração de poços para captação de água subterrânea na cidade e na zona rural, monitoramento constante da qualidade da água no município, construção de Reservatórios de Água em Comunidades Rurais, expansão da rede de água na zona rural, obras investimentos habilitados no PAC 25, aquisição de ônibus para transporte escolar, construção de creches e pré-escolas de educação infantil, transporte escolar, aquisição de kit de equipamentos para teleconsulta, aquisição de combo de equipamentos para Unidades Básicas de Saúde (UBS), aquisição de Unidades Odontológicas Móveis (UOM), Construção e implantação de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), de Unidades Básicas de Saúde (UBS), de Policlínica, de Espaços Esportivos Comunitários e de Contenção de Encostas.

Resultados em 100 dias

Saúde

A consolidação de investimentos na saúde marcou os primeiros três meses de governo, o que se revela no expressivo número de 390 mil atendimentos e procedimentos em toda rede de saúde.

Entre os avanços, o prefeito Mateus Assayag inaugurou a Central de Assistência Farmacêutica (CAF), construiu a nova Casa de Saúde do Macurani, inaugurou o Ponto de Telessaúde e Telecardio na Valéria, realizou a primeira nefrectomia por videolaparoscopia e ampliou o atendimento noturno em UBS’s.

Em três meses foram 313 cirurgias, 65 cirurgias ortopédicas, 61 de urgência, 45 cirurgias ginecológicas, 40 cirurgias de vesícula (videolaparoscopia), 36 urológicas, 30 cirurgias cesarianas e 03 cirurgias bariátricas.

As Unidades Básicas de Saúde-UBS’s somam 231.679 procedimentos, com 91.532 visitas domiciliares, 47.742 atendimentos individuais, 22.327 vacinas aplicadas, 6.882 atendimentos odontológicos e mais 100 mil procedimentos individualizados.

O Hospital Jofre Cohen contabiliza 71.779 atendimentos, 16.414 emergências e internações, 54.714 procedimentos (mamografia, ortopedia e ultrassonografia), 651 atendimentos (indígenas e outros municípios).

A Central de Resgate enumerou 2.514 atendimentos (ambulâncias e ambulanchas). Na UPA Bumbódromo foram 18.629 atendimentos, 11.205 casos clínicos gerais, 3.675 atendimentos pediátricos, 2.317 traumas e acidentes, 1.432 casos cardiovasculares, 1.859 eletrocardiogramas, 5.132 exames laboratoriais e 2.479 exames de imagem.

O município também investiu nos atendimentos especializados com 6.800 consultas médicas, 1.400 atendimentos de saúde mental, 570 consultas ginecológicas, 525 atendimentos de pediatria, 242 cardiologias, 172 obstetrícia de alto risco, 156 mastologia.

A população foi atendida com exames e somente no Laboratório Municipal Mateus Penna Ribeiro foram mais de 15 mil exames e 1.140 ultrassonografias. A Saúde Ribeirinha foi outro feito importante levando saúde às populações das calhas dos rios com 11.220 atendimentos em mais de 20 comunidades. Somaram em janeiro 2.795 atendimentos (São João do Jacu, Terra Preta, Remijo, Moriá e Canarinho); fevereiro: 4.546 atendimentos (Sagrado Coração de Jesus – Tracajá, Ponta Alt, Paraná do Espírito Santo de Cima e Baixo, São Tomé e Brasília); março: 3.889 atendimentos (São Sebastião do Jará, Gregosth, São Tomé, Peixe Marinho, Mangueirão, Filadelfia/Nova Canaã, Igarapé Açú, Trapiá, Simeão Socorro, Maranhão e Terra Preta);

Infraestrutura

No setor de obras e infraestrutura, a operação tapa buraco atendeu os bairros Palmares, Centro, Itaúna, João Novo, São Benedito, Sham, Francesa e conjunto Macurani. A reestruturação do Muro de Arrimo em parceria com o governo federal, por meio de emenda do senador Omar Aziz, foi outro destaque. A revitalização da pista do Aeroporto Júlio Belém vai garantir melhores condições para os voos que chegam à cidade.

Em 100 dias, várias obras estão em andamento como a construção da UBS no Residencial Vila Cristina, do Mercado Luiz Gonzaga, reforma e ampliação do Hospital Regional Jofre Cohen, reforma e reestruturação da Estação Cidadania, construção do ginásio poliesportivo no Colégio Nossa Senhora do Carmo e do ginásio da Escola Senador João Bosco.

Na Zona Rural, os investimentos chegam para a construção de escolas nas comunidades Bete Semes, Parintinzinho, Varre-Vento e Boa Vista do Itaboraí. Um pacote de obras de infraestrutura é direcionado ao Mocambo, Monte Sinai e Caburi (pavimentação de estradas, porto, fábrica de gelo).

Educação

Entre as principais medidas empreendidas na educação nos três primeiros meses foi o pagamento de precatórios do FUNDEF, injetando mais de R$ 14 milhões na economia local no mês de fevereiro e a contratação de 1.792 servidores para atuarem em escolas por meio de processo seletivo.

A gestão também promoveu a inserção de vagas para intérpretes de Língua Brasileira de Sinais (Libras) no processo seletivo da educação e contratação de três assistentes sociais para atuarem em um centro de educação infantil e em duas escolas de Ensino Fundamental.

Implementação do Programa Escola em Tempo Integral, uma iniciativa do Governo Federal, dos programas federais Pacto do EJA, PROJOVEM Urbano e o Programa Brasil Alfabetizado (PBA) na Educação de Jovens e Adultos e adesão ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) em escolas da zona rural para destinação de recursos para adequações e melhorias nas estruturas físicas, foram outras ações enumeradas.

Assistência Social

Dentro das estratégias desenvolvidas para a assistência social, a maior prioridade do novo mandato é desenvolver ações humanizadas. Foram mais de 45.460 atendimentos nos diversos programas, ações e órgãos municipais. No Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), a Prefeitura de Parintins realizou 4.395 atendimentos e 2.278 acompanhamentos. Da mesma forma, no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) foram 513 atendimentos e 212 acompanhamentos.

O Cadastro Único atendeu 30.035 famílias e o Programa Bolsa Família chegou a 21.771 famílias atendidas com R$ 16.056.046,00 injetados na economia. O Programa do Idoso tem hoje 1.600 idosos participantes em 18 núcleos, o Programa Criança Feliz acompanhou 200 menores e realizou 1.566 visitas. No Programa ACESSUAS são 631 participantes de cursos e oficinas e no Núcleo Girassol, 160 atendimentos.

Os Benefícios/Plantão Social contabilizam 1.695 atendimentos sociais, 1.460 cestas básicas entregues, 105 kit’s bebês e 95 auxílios funeral. Na Estação Cidadania João do Carmo foram 8.431 atendimentos e no Escritório Social 145, com 149 famílias em acompanhamento e 44 egressos do sistema prisional.

Turismo

O turismo em Parintins deu um salto na temporada de transatlânticos, internacionais (janeiro até março), com treze navios trazendo 10.793 turistas estrangeiros. Do receptivo no Porto de Parintins, com atrações culturais (Garantido e Caprichoso), palcos e shows musicais na Praça Eduardo Ribeiro (39 apresentações), ao trabalho em conjunto com artesãos, a temporada movimentou cerca de R$ 1,5 milhão na venda de artesanato. Os pacotes de City Tour com a Associação dos Tricicleiros Turísticos de Parintins promoveram a circulação de aproximadamente R$ 130 mil no período.

A Serra da Valéria recebeu sete navios com um total de 5.346 passageiros/turistas (janeiro a março). Em média, vinte artesãos locais comercializaram cerca de R$ 20 mil na venda de artesanatos.

Reafirmando a vocação do município para o turismo, Parintins foi inserida no Calendário Nacional de Eventos, ganhando ainda maior divulgação e agregando valor à imagem do município, com informações de qualidade sobre o destino aos turistas.

Várias reuniões e planejamentos estão em andamento com entidades e patrocinadores para a operacionalização do maior Festival Folclórico do Brasil, em que a Prefeitura de Parintins é anfitriã.

Cultura

O setor cultural ganhou relevância na administração e já desponta com vários investimentos. Nos primeiros meses, a realização do Carnailha/Carnaboi 2025, em parceria com a pasta do turismo, atraiu mais de 40 mil foliões, entre o povo da ilha e visitantes. Com grande estrutura, programação e logística, foi considerado o maior carnaval de todos os tempos.

As políticas e ações das leis de fomento e incentivo à cultura estão chegando à população beneficiada com vários projetos. Estão ativas a Lei Paulo Gustavo (LPG), Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), Edital Nº 001/2024 de Fomento à Execução de Projetos Culturais, Edital nº 002/2024 – Prêmio Para Mestres, Mestras e Fazedores de Culturas Populares e Tradicionais, Edital nº 003/2024 – Rede Municipal de Pontos de Cultura de Parintins, Implementação do Sistema Municipal de Cultura, Programa Municipal de Formação e Capacitação Cultural, Formação e Capacitações de Servidores.

Esporte, Juventude e Lazer

Priorizar o desenvolvimento das crianças por meio do esporte e lazer é uma das prioridades da gestão. Várias ações foram implementadas como a 3ª Colônia de Férias, que atendeu mais de 120 crianças de 7 a 14 anos de idade, em período de férias escolares. A 2ª Copa de Férias Cidade da Criança Pichita Cohen mais 250 crianças participaram, entre meninos e meninas de 7 a 12 anos de idade, divididos em meio a 30 equipes.

O Programa “Movimenta Parintins” oferece qualidade de vida por meio da atividade física, funcional, aeróbica, dança, além dos aparelhos das academias ao ar livre. Atende quase 600 pessoas de todas as idades.

Com a Seletiva de Atletismo na Zona Rural, com participação de 446 atletas, a Prefeitura busca descobrir talentos para a modalidade atletismo, nas categorias infantil (12 a 14 anos) e juvenil (15 a 17 anos) nos Distritos do Mocambo e Caburi, Tracajá, Valéria e Vila Amazônia.

Vários outros projetos contemplam a juventude como Jogos Escolares de Parintins, Projeto Educ(Ação), I Copa Seo Jovem de Futsal Máster, I Campeonato de Voleibol Feminino “Troféu Benedito Azêdo”, I Campeonato Parintinense Sub-17 Masculino e Feminino Principal.

Administração

O fortalecimento de políticas públicas em áreas essenciais como empreendedorismo, proteção animal e gestão ambiental foram destaques na área administrativa. A pasta avançou na digitalização de processos, reduzindo burocracias e aumentando a agilidade à população. Outra meta cumprida foi a articulação com entidades locais e órgãos federais, garantido que Parintins esteja integrada a programas de desenvolvimento regional e nacional.

Limpeza e Serviços Públicos

Para melhorar a qualidade de vida da população de Parintins com ações e serviços de limpeza por toda a cidade, a Prefeitura tem redobrado a atenção neste setor.

Desde os primeiros dias da gestão, mutirões de limpeza atenderam bairros da cidade, estendendo o serviço para áreas da Vila Amazônia, Distrito do Mocambo e Caburi. Equipes da secretaria percorrem os bairros para serviços de limpeza de bueiros (evitar alagamento), capina, podagem e varrição.

Aos servidores foram distribuídos mais de 1.300 Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), fardamentos, capas de chuva, luvas e botas de couro. Ações específicas de Coleta Seletiva contribuem para preservação do meio ambiente em Parintins. A Coleta Domiciliar recebeu nova estrutura e aumentou as áreas das rotas que atendem todos os bairros da cidade.

Representação em Manaus

Mais de 2,5 mil parintinenses em situação de vulnerabilidade receberam assistência, condução médica, inclusão social, transporte e atendimentos diversos em Manaus, nos primeiros 100 dias da gestão.

O governo de Mateus Assayag e Vanessa Gonçalves busca humanizar os serviços prestados à população, tanto em Parintins, quanto nos atendimentos de Tratamento Fora do Domicílio (TFD): Os pacientes que fazem tratamento oncológico e de outras enfermidades são totalmente assistidos, desde a emissão de passagens, orientações, cesta básica, condução médica, visita domiciliar, visita hospitalar com a presença de uma enfermeira e uma assistente social, entre outros.

Somente nos três primeiros meses de gestão, cerca de 500 conduções médicas foram realizadas, com sistema de ida e volta aos hospitais, de domingo a domingo, numa demonstração de cuidado com as pessoas que necessitam de amparo do poder público.

O deslocamento dos pacientes Parintins-Manaus-Parintins também é mantido pela Prefeitura, que registrou em 100 dias cerca de 1,5 mil emissões de passagens.

Produção Rural

Mais de 400 agricultores familiares parintinenses participam do edital de Pagamentos por Serviços Ambientais do Projeto Floresta + Amazônia – Conservação, para receberem recursos do Fundo Verde do Clima, com valores de R$ 1.500,00 a R$ 28 mil, por manterem a vegetação nativa em áreas até 320 hectares.

Com atuação da Secretaria Municipal de Produção Rural desde o mutirão de atendimentos, Parintins tem a maior adesão de beneficiários à iniciativa do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

O município é um dos 70 prioritários para ações de prevenção, monitoramento e controle do desmatamento na Amazônia Legal. A Prefeitura de Parintins viabilizou apoio operacional para a ação conjunta realizada de 17 a 22 de fevereiro, em parceria com o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), Empresa Regea e Cooperação Alemã.

A Prefeitura priorizou a renovação da documentação do prefeito Mateus Assayag para a adesão ao Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF) no Ministério do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar (MDA), o qual já soma 359 atendimentos. A Prefeitura de Parintins é pioneira no Estado do Amazonas a fazer a emissão do documento e totaliza 181 beneficiários da Política Nacional da Agricultura Familiar.

Para continuidade do acesso dos agricultores a mais de 20 políticas públicas vigentes no Brasil, Parintins opera a nova plataforma CAF 3.0 desde o dia 24 de março. No ato da inscrição, a renda bruta declarada dos produtores de Parintins, de acordo com a atividade agrícola anual, varia de R$ 40 mil a R$ 80 mil.