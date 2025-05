Mateus Assayag promove Parintins e turismo amazônico em Brasília

O prefeito de Parintins, Mateus Assayag, esteve em Brasília nesta semana para fortalecer parcerias e divulgar o Festival Folclórico de Parintins, considerado o maior espetáculo a céu aberto do Brasil. Ao lado da vice-prefeita Vanessa Gonçalves e dos vereadores Fábio Cardoso, Julvan Medeiros, Alex Garcia e Azamor Pessoa, o prefeito participou de um evento promovido pela Eneva, patrocinadora oficial do festival, realizado na noite de quarta-feira (7), na Casa da Energia, no Lago Sul.





O encontro reuniu empresários, investidores e autoridades públicas que trataram do desenvolvimento do turismo e da cultura amazônica. A Azul Linhas Aéreas, também patrocinadora do Festival de Parintins, foi representada no evento, reafirmando seu compromisso com a valorização cultural e a integração regional.

“É uma alegria imensa estar aqui apresentando os bois Caprichoso e Garantido, dois patrimônios culturais do nosso povo, e convidar todos vocês para prestigiar esse espetáculo grandioso, que movimenta a economia e fortalece a identidade do povo de Parintins”, destacou o prefeito Mateus Assayag.

O deputado federal licenciado Saullo Vianna também participou da solenidade e, ao lado do prefeito, enfatizou a importância do festival para o desenvolvimento regional.

O diretor-presidente da Eneva, Lino Cançado, ressaltou o envolvimento da empresa com o Amazonas desde 2018 e seu orgulho em apoiar o evento. “Estamos muito orgulhosos de fazer parte do folclore do estado. Patrocinamos o Festival de Parintins há quatro anos e queremos continuar contribuindo com essa manifestação cultural tão rica”, afirmou.

Representando a Azul Linhas Aéreas, o gerente de Relações Institucionais, César Grandolfo, reafirmou o compromisso da companhia com o Amazonas. “Temos orgulho de fazer parte do Festival de Parintins. Trabalhamos juntos para impulsionar o turismo e mostrar ao Brasil e ao mundo esse espetáculo tão bem feito e representativo da cultura brasileira”, disse.

O Festival de Parintins 2025 será realizado nos dias 27, 28 e 29 de junho, no Bumbódromo, e promete ser uma das maiores edições da história. Estiveram presentes na programação os deputados federais Alberto Neto e Adail Filho; a deputada estadual Mayra Dias; o ex-prefeito de Parintins, Bi Garcia; o governador do Amazonas, Wilson Lima; o secretário de Cultura, Caio André; e o presidente da Maná Produções, André Guimarães, entre outros representantes do setor público e privado.