Matrículas para novos alunos do EJA será on-line ou por telefone

Os estudantes que desejam vagas na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA), na rede pública do Amazonas, devem seguir o calendário de matrículas divulgado pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto, na última terça-feira (02/02). Devido à pandemia da Covid-19, o procedimento será feito totalmente on-line, sem necessidade de confirmação nas escolas, e, ainda, por telefone.

O período de matrículas para novos alunos da rede estadual de ensino, na modalidade EJA, estará disponível a partir do dia 8 de fevereiro. O prazo para atendimento se estenderá até o dia 12 de fevereiro, através do site www.matriculas.am.gov.br, que funcionará 24h, e por meio da Central de Atendimento Matrículas, das 7h até às 19h, por meio de telefone a ser amplamente divulgado pela secretaria, em breve.

Os estudantes matriculados na EJA, em 2020, tiveram o procedimento de rematrícula realizado pelas escolas de maneira automática, no período de 28 de dezembro a 7 de janeiro. Dessa forma, todos que estavam matriculados no ano letivo de 2020 já estão com vaga garantida para este ano.

Reformulação – Para este ano, a EJA foi reformulada na estrutura e proposta pedagógica, respeitando aspectos socioculturais e econômicos da população. A reformulação busca garantir a celeridade de inserção no mercado de trabalho, aumentar a oferta por meio de matrículas semestrais e minimizar a evasão escolar, assegurando a conclusão de cada etapa e propiciando a continuidade dos estudos.

Para o secretário de Educação, Luis Fabian Pereira Barbosa, a medida é fundamental para ampliar as possibilidades de acesso do público-alvo à EJA.

“A EJA é direcionada a pessoas que, por algum motivo, precisaram interromper os estudos, mas buscam oportunidades melhores no mercado de trabalho. As alterações possibilitam uma prática pedagógica mais próxima e mais adequada às reais condições e características dos candidatos que compõem a EJA”, acrescentou Luis Fabian.

Público – Os interessados em realizar a matrícula na modalidade devem ter a idade mínima de 15 anos completos para o Ensino Fundamental (1º e 2º segmentos) e 18 anos completos para o Ensino Médio (3º segmento).

Para se matricular pelo site, o candidato deverá ter, em mãos, documento oficial com foto, CPF, certidão de nascimento, certidão de casamento, Histórico Escolar, comprovante de endereço e comprovação de conclusão de escolaridade anterior para a etapa pretendida. A matrícula de menores de 18 anos deve ser realizada pelo pai ou responsável.

Caso o candidato não tenha a documentação completa, ele poderá se matricular pela Central de Atendimento Matrículas.