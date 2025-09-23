Maués é reconhecida como a Capital Nacional do Guaraná

O município de Maués (AM), a 250 km de Manaus, foi reconhecido como a Capital Nacional do Guaraná. O título foi oficializado pela Lei nº 15.216, sancionada pelo presidente em exercício, Geraldo Alckmin, e publicada nesta terça-feira (23) no Diário Oficial da União.
Com cerca de 61 mil habitantes, Maués tem no guaraná um símbolo cultural e econômico. O cultivo é tradicional entre pequenos produtores e povos indígenas como os Sateré-Mawé, para quem o fruto representa “a fonte da sabedoria”.
A cidade também realiza, todos os anos, a Festa do Guaraná, evento que celebra a cultura local e atrai visitantes de várias regiões do país.
