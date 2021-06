Maués inicia vacinação para pessoas a partir de 20 anos

Com mais de 60% da população vacinada contra a covid-19, Maués (a 268 quilômetros de Manaus) começa a vacinar pessoas na faixa etária dos 20 anos. A imunização acontece na sede do município.

Com uma população estimada, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 65.040 habitantes, 45% estão na zona rural e o restante na sede do município. “Nossa estimativa é de imunizar mais 3.500 pessoas com esta nova faixa etária e em breve queremos chegar à faixa etária dos 18 anos”, complementa o prefeito Júnior Leite.

A vacinação ocorrerá no Ginásio Pe. Leão Martinelli, localizado na rua Getúlio Vargas, s/n°, Centro, no horário de 9h às 17h. O público-alvo deve levar documentos de identificação como RG, CPF e comprovante de endereço na hora da vacinação.