Max Verstappen conquista pole do GP da Áustria

Jogando em casa, Max Verstappen conquistou mais uma pole position hoje. Diante de um mar laranja de torcedores, o piloto da RedBull largará em primeiro lugar no Grande Prêmio da Áustria. Com 1m03s720, o líder da temporada atual fez o melhor tempo do final de semana.

Logo em seguida, para fechar a primeira fila veio a surpresa do dia, Lando Norris, o piloto da McLaren levou a equipe ao delírio com o resultado conquistado no treino classificatório.

A segunda fila ficou composta por Sérgio Pérez e Lewis Hamilton. O piloto britânico segue sem conquistar uma pole desde a sua centésima, que aconteceu no Grande Prêmio da Espanha.

Após o treino classificatório, os pilotos voltam às atividades amanhã (4). A largada do Grande Prêmio da Áustria está marcada às 10h (de Brasília).

