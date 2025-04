Mayra Dias alcança 50 leis sancionadas em defesa da população amazonense

Com forte atuação em áreas como saúde, inclusão, educação, direitos das mulheres, crianças e LGBTQIAPN+, a deputada estadual Mayra Dias (Avante) alcançou a importante marca de 50 leis sancionadas na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), reafirmando seu compromisso com o povo amazonense.





Cada uma dessas leis busca melhorar o dia a dia da população, com foco especial em quem mais precisa. O mandato de Mayra é guiado pelo respeito, empatia, escuta ativa e pela defesa de um Amazonas mais justo e humano.

Na área da saúde, ela criou o Estatuto da Pessoa com Condições de Saúde Raras e Complexas, que garante atenção especial a pacientes que enfrentam doenças graves e pouco conhecidas. Também elaborou diretrizes para proteger crianças com Apraxia de Fala e apoiar suas famílias.

Na educação, a Semana da Comunicação Não Violenta passou a integrar o calendário escolar, incentivando o diálogo, o respeito e a resolução pacífica de conflitos entre estudantes, professores e familiares.

Para a comunidade LGBTQIAPN+, Mayra criou uma lei que promove oportunidades no mercado de trabalho, combate a discriminação e fortalece os direitos dessa população que ainda enfrenta muitas barreiras sociais.

Na defesa das mulheres, ela garantiu leis que priorizam investigações e ações para proteger vítimas de violência doméstica e familiar, além de criar mecanismos de apoio e empoderamento feminino.

Crianças e adolescentes também são prioridade: uma de suas leis acelera a apuração de crimes de abuso e exploração sexual, garantindo mais proteção e justiça para as vítimas.

“Cada uma dessas leis reflete meu compromisso com um Amazonas mais justo, inclusivo e humano. Meu mandato é guiado pelo respeito às diferenças, pela escuta ativa e pela defesa de quem mais precisa em todas as áreas da sociedade”, enfatizou Mayra.