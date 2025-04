Mayra Dias promove ação em Nhamundá e anuncia R$ 1,7 milhão em investimentos para saúde e idosos

A deputada Mayra Dias (Avante) promoveu, neste sábado (05/04), mais uma edição do projeto “Ação em Dias” no município de Nhamundá (AM). A iniciativa, realizada na Escola Estadual Professor Gilberto Mestrinho, ofereceu serviços de saúde, beleza e assistência social, beneficiando centenas de moradores.





Foram mais de 1,2 mil atendimentos, com consultas médicas, exames rápidos, vacinação e especialidades como pediatria, ginecologia e urologia. Além disso, a população teve acesso a atendimento psicológico, odontológico, nutricional e assistência social, garantindo cuidado integral.

Os moradores também puderam usufruir de serviços de beleza, como corte de cabelo, esmaltação e design de sobrancelha, proporcionando bem-estar e autoestima.

Dona Zilda da Silva, aposentada de 82 anos, emocionou-se ao agradecer a iniciativa. “Muitos prometem e não cumprem, mas a deputada veio e trouxe alegria para nós, idosos. Que Deus abençoe seu trabalho”, disse, destacando a importância do projeto para a comunidade.

Mayra Dias reforçou seu compromisso com o interior do Amazonas. “É gratificante ver a população recebendo serviços essenciais com carinho. Nosso trabalho vai além do discurso, são investimos em ações concretas”, afirmou, agradecendo aos profissionais e participantes.

Centro do Idoso

Como novidade, a deputada anunciou uma emenda de R$ 1,5 milhão para a construção do Centro do Idoso em Nhamundá em 2025. O espaço visa melhorar a qualidade de vida dos idosos, grupo que recebe atenção especial em suas ações.

Além disso, Mayra confirmou o repasse de R$ 200 mil para a saúde local, reforçando seu compromisso com o desenvolvimento do município.