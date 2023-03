MC Guimê presta depoimento na Delegacia de Atendimento à Mulher

O cantor Guilherme Aparecido Dantas Pinho, conhecido como MC Guimê, presta depoimento na tarde desta segunda-feira (20) na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá no inquérito que investiga crime de importunação sexual dentro do Big Brother Brasil (BBB).

Na chegada à delegacia, por volta das 13h50, Guimê disse estar tranquilo “na medida do possível.”

“Mas estou tentando resolver esse caso”, disse o cantor.

Guimê e o lutador Antônio Carlos Coelho de Figueiredo Barbosa Júnior, conhecido como Cara de Sapato, foram intimados na sexta-feira (17).

A polícia investiga se os dois importunaram sexualmente a mexicana Dania Mendez durante uma festa. Por conta disso, na quinta-feira (16), a dupla foi expulsa do reality. Um dia após a expulsão, Guimê disse ter noção das falhas que cometeu.

O crime de importunação sexual pode incluir desde o famoso “beijo roubado” até toques inapropriados, sem a permissão da pessoa envolvida (entenda mais aqui).

A polícia também solicitou imagens do programa para análise.

O inquérito foi aberto na noite de quinta-feira (16). A delegada Viviane da Costa Ferreira Pinto, titular da Deam de Jacarepaguá, informou ao g1 que a investigação foi aberta após a especializada “tomar conhecimento pelas redes sociais”.

“Assim que tomamos conhecimento dos fatos, pelas redes sociais, a Deam de Jacarepaguá instaurou um inquérito para apurar a conduta dos envolvidos no reality. Estamos fazendo diligências necessárias. Foi enviado um ofício para a emissora solicitando as imagens oficiais para serem analisadas pela delegacia”.

Relembre a eliminação

MC Guimê e Antônio Cara de Sapato foram eliminados do “BBB 23”, na quinta-feira (16), por contrariarem as regras do programa.

Em festa realizada na noite de quarta para quinta, Guimê passou a mão no corpo de Dania Mendez, mexicana que entrou na casa para um intercâmbio, sem o consentimento dela. Cara de Sapato deu um beijo e fez contatos físicos forçados em Dania.

O programa mostrou um relato de como foi a noite, com imagens de toda a festa, incluindo as interações entre Guimê, Sapato e Dania.

Em seguida, o apresentador Tadeu Schmidt mostrou imagens da participante falando no Confessionário que não percebeu ação de Guimê e que não se sentiu importunada com a atitude de Cara de Sapato.

O apresentador anunciou então que a produção do programa considerou que eles tinham passado dos limites, contrariando as regras, e que, por isso, foram eliminados.

“É preciso tomar cuidado com os limites. Aqui e fora daqui. Assim, por contrariar as regras do programa, Guimê e Sapato estão eliminados do ‘BBB 23′”, afirmou Tadeu Schmidt enquanto falava com os participantes.

Fonte: G1